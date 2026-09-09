La Ruota della Fortuna, Giulia perde dopo il record. Gerry trova il paragone più improbabile

IPA Gerry Scotti

Prima o poi doveva succedere, anche se dopo nove puntate iniziava quasi a sembrare impossibile. Giulia perde il titolo di campionessa de La Ruota della Fortuna e saluta Gerry Scotti, Samira Lui e il pubblico di Canale 5 con un record che sarà difficile dimenticare: 430.100 euro vinti. A fermare la corsa dell’insegnante e imprenditrice di Urbino, nella puntata di mercoledì 9 settembre, è Elisa da Trieste, che diventa nuova campionessa con 41.200 euro.

E dire che per buona parte della serata Giulia era sembrata ancora una volta imprendibile. Gerry Scotti la accoglie ricordandole l’impresa appena compiuta e prova persino a darle qualche consiglio su come spendere il montepremi: una parte per ampliare la sua scuola, certo, ma magari qualcosa anche per una bella vacanza. In studio c’è ancora papà Stefano, ormai presenza fissa della sua cavalcata televisiva.

Le sfidanti, questa volta, sono tutte donne. Oltre a Elisa c’è Gaia da Squinzano, fresca di laurea e con il sogno di diventare insegnante. Elisa, invece, lavora in un negozio di abiti da sposa e si presenta con il fidanzato al seguito. Un assist troppo facile per Gerry, che inevitabilmente vuole sapere perché, con tutti quegli abiti a disposizione, lei non ne abbia ancora scelto uno per sé.

Samira Lui in rosa, Gerry Scotti: “Sembri una trota salmonata”

Prima che la gara entri nel vivo c’è spazio anche per il consueto ingresso di Samira Lui, questa volta con un abito rosa cipria. Gerry la guarda e trova immediatamente il paragone meno romantico possibile: sembra una “trota salmonata”.

Si parla ancora di estate anche a tavola, con i varenyky, piatto che Giulia riesce a indovinare. Samira apre il libro delle ricette e spiega ingredienti e preparazione, mentre Gerry tenta di orientarsi tra nomi e pronunce e alla fine decide che, per capirsi, possono tranquillamente essere chiamati ravioli.

Nella manche In fondo al mar protagonista è invece il pesce Napoleone, riconoscibile per la particolare gobba sulla testa. Gerry, più che Napoleone, sembra vedere semplicemente “un pesce come una gomma”, prima di scoprire che si tratta di un animale curioso, docile e particolarmente amichevole con i sub.

Gerry Scotti e Anna Pepe, il tormentone che non conosce

Arriva poi la manche dedicata ai tormentoni e questa volta tocca ad Anna Pepe con White Girl Wasted. Gerry assicura di conoscere bene la cantante, tanto da definirla ironicamente la sua “musa” della musica moderna, ma deve ammettere che proprio quel pezzo gli manca.

Quando arriva la spiegazione della canzone, che parla di un’ebbrezza capace di trasformare tutto in energia, Samira non riesce a trattenersi: “E fin qua avevo capito”. Gerry incassa e si ripromette di recuperare.

Giulia sembra ancora imbattibile, poi cambia tutto

Nella manche Un’estate fa Gaia prova a recuperare terreno, ma dopo essere finita sul Passa decide sorprendentemente di non utilizzare il Jolly che aveva conquistato. La frase è praticamente pronta e Giulia non perdona: trova il 3.000, chiama la lettera giusta, sale fino a 12mila euro e dà la soluzione.

“Questa è una campionessa che è uno schiacciasassi“, commenta Gerry. E in quel momento sembra difficile dargli torto.

La fortuna continua ad accompagnarla anche nella manche dedicata a Barbie: Giulia trova due Popcorn e dentro ci sono, uno dopo l’altro, 5mila euro. “Piove sempre sul bagnato”, osserva Samira. Ma la Ruota sa essere parecchio vendicativa: Giulia continua a girare perché le manca una parola e finisce in Bancarotta. Elisa prende la soluzione e la gara si riapre completamente.

Gaia intanto trova finalmente il suo momento nel Traghetto Express, risolvendo “Cresce il mercato dei diamanti sintetici” e portandosi a 8mila euro.

Elisa batte Giulia e diventa la nuova campionessa

Si arriva così all’Ultimo Round. Gerry Scotti gira la Ruota e trova lo spicchio da 5mila euro, con lo studio che esplode. La soluzione è “Fra i poli opposti di due magneti” e a trovarla è Elisa. Il conto è pesantissimo: 41.200 euro. Abbastanza per fare ciò che nessuno era riuscito a fare nelle precedenti nove puntate. Giulia è eliminata.

Gerry la saluta ricordando i numeri della sua avventura: nove puntate e 430.100 euro. Giulia ringrazia i suoi studenti, le loro famiglie, il padre che l’ha accompagnata in questa esperienza, il fratello, il fidanzato, i suoi dodici nipoti e tutta la squadra del programma, dagli autori al trucco e parrucco. “È un sogno pazzesco”, dice prima di lasciare definitivamente il centro dello studio.

Per Elisa, invece, è già tempo della Ruota delle Meraviglie. Il tema è “L’esame”, ma la nuova campionessa non riesce a risolvere nessuno dei tre tabelloni: tre buste rosse.

Poco male per la serata, visto che i 41.200 euro conquistati in gara restano suoi. Un po’ meno quando Gerry apre ciò che ha lasciato sul tavolo: nella seconda busta c’erano 10mila euro e nell’altra addirittura 100mila. La consolazione, questa volta, tocca al fidanzato.