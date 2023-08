Grave lutto per Gian Maria Sainato: chi è l’influencer dell’Isola dei Famosi

Fonte: Getty Images Gian Maria Sainato, tragedia per il concorrente dell'Isola

Momento di grande dolore per Gian Maria Sainato, influencer noto per la partecipazione all’Isola dei Famosi 2023. Stamattina, sulla spiaggia del lungomare di Sapri, nella provincia campana di Salerno, il padre Andrea, noto barbiere della zona, è stato rinvenuto in acqua senza vita. L’uomo, di 59 anni, è annegato tra le onde dopo essersi tuffato nel mare mosso.

Il corpo, avvistato da alcuni bagnanti, è stato recuperato e portato a riva da un poliziotto fuori servizio, che ha prontamente allertato il 118 e la Capitaneria di Porto. A nulla sono valsi i soccorsi, il cuore aveva già cessato di battere. I militari della Guardia Costiera stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia, ma pare che la causa della morte sia un malore avvenuto mentre Sainato provava a tornare a riva.

Gian Maria Sainato, il padre Andrea sempre al suo fianco

Gian Maria Sainato ha sempre mantenuto grande riserbo sulla sua famiglia di origine e, fin ad oggi, l’identità del padre era sconosciuta ai più. Ma l’influencer salito alla ribalta con il reality show Riccanza non ha mai nascosto il supporto ricevuto dalla famiglia e dal padre in particolare, che lo ha sempre sostenuto fin dal trasferimento a Milano subito dopo il diploma, appena 18enne.

Supporto dalla famiglia è arrivato a Gian Maria anche nel delicato momento del coming out: “Entrambi i miei genitori l’hanno presa bene – ha raccontato l’influencer di moda a Novella 2000 – anche se a quei tempi non si usava ancora il termine pansessuale per esprimere quello che io provavo, ovvero attrazione sessuale, emotiva e amorosa verso un individuo, senza appunto far riferimento a un genere o un sesso specifico. Gli dissi che ero bisessuale e loro mi hanno subito accettato per ciò che ero. Probabilmente se l’aspettavano o comunque lo avevano già capito”.

Gian Maria Sainato, la rinascita dopo il difficile passato

Prima di raggiungere il successo in televisione – quando la partecipazione al programma Riccanza al fianco di Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi gli fece guadagnare il ruolo di opinionista nell’ormai passato pomeriggio di Barbara D’Urso – e sui social (è tra i primi blogger di moda al maschile), Gian Maria Sainato ha vissuto momenti difficili, che ha con commozione condiviso con i propri social.

Dichiararsi pansessuale lo ha messo di fronte al razzismo anche delle persone a lui più vicine: “Ho ricevuto parecchie offese di persone che mi chiamavano in modi indicibili pur di offendermi riguardo al mio orientamento. A ferirmi sono le battutine o le frasi infelici pronunciate dalle persone che ritengo mie amiche o con le quali comunque c’è un rapporto di stime e affetto”.

L’insicurezza di Sainato è sfociata, in passato, in un disordine alimentare. Da giovane il concorrente dell’Isola ha sofferto di bulimia. “Per quattro anni che non sono riuscito a guardarmi allo specchio. Non mi piacevo e di riflesso non piacevo nemmeno agli altri. Per questo mi rintanavo nel cibo fino a quando un giorno ho iniziato a specchiarmi e mi sono imposto di provare a capire, in modo molto lucido, che cosa avrei potuto fare per cambiare ciò che non mi piaceva”.