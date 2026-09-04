Un posto al sole, le anticipazioni dal 7 all’11 settembre 2026: Eduardo scompare e Clara è disperata

Eduardo sparisce e crescono i sospetti, Grillo è una minaccia e la malattia di Gianluca avanza: trame di "Un posto al sole" dal 7 all'11 settembre

Ufficio stampa Rai Eduardo, Un posto al sole

Un posto al sole Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 7 al 11 settembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nei giorni scorsi la vita famigliare e affettiva è stata messa a dura prova: Alberto si prepara a festeggiare il compleanno di Anna con un anello prezioso, mentre la ragazza, scossa dalla scoperta dei messaggi del padre, vive momenti di grande fragilità. Intanto Greta valuta una proposta di lavoro e la possibilità di trasferirsi a Salerno, e il rapporto con Cristina entra in una fase di scelte importanti. Sul versante lavorativo c’è molta tensione: Samuel si mostra sempre più insofferente nei confronti di Lorenza e accoglie con scetticismo le sue mosse.

Le situazioni personali si intrecciano con scelte azzardate: Micaela, nel tentativo di proteggere Samuel, finisce per complicarne la posizione professionale; Diego confida a Raffaele e a Ornella di trovarsi di fronte a un bivio sentimentale; Alberto, provato, si sfoga con Niko. Gianluca cerca aiuto da Anna per contrastare il padre, ma la situazione rischia di precipitare. In un altro episodio, Alberto arriva sul luogo di un incidente e resta sconvolto.

La vita a Napoli continua a oscillare tra momenti di tenerezza e conflitto: Bice e Sergio si ritrovano a casa di Guido e Mariella e il loro solito scontro questa volta potrebbe avere conseguenze diverse dal solito; Clara riceve la visita di Marika che le suggerisce un’idea imprenditoriale; la confessione di Anna mette in luce le responsabilità di Alberto. Infine, tra le storie secondarie, Eduardo rimane una miccia pronta a riaccendere il caos e la strategia radiofonica di Roberto sembra dare risultati, mentre il rapporto con Marina vive momenti di apparente serenità. Mori, però, mostra un lato sempre più inquietante, e la tensione tra i protagonisti alimenta ulteriori sviluppi.

Anticipazioni della settimana dal 7 al 11 settembre

Lunedì 7 settembre 2026

Manuel si prepara per il suo primo giorno di scuola. Nell’intreccio familiare si spalanca il dramma quando l’improvvisa scomparsa di Eduardo crea sconcerto e rabbia: nessuno sembra immaginare quale sia la verità. Al Caffè Vulcano, la trappola tessuta da Lorenza contro Samuel è quasi pronta a scattare.

Martedì 8 settembre 2026

Clara è disperata all’idea che il marito sia fuggito con Stella, e la difesa di Eduardo da parte di Rosa aumenta la tensione con Damiano. Grillo sembra vicino a prendersi la rivincita contro Sabbiese. Mortificato per un clamoroso errore al Vulcano, Samuel cerca di rimediare, mentre Micaela comincia ad avere forti dubbi sull’effettiva natura dell’incidente. Serena affronta problemi con il b&b che, nella sua risolutezza, rafforzano il legame con Filippo.

Mercoledì 9 settembre 2026

Clara, Rosa e Damiano sono sempre più convinti che Eduardo sia fuggito con Stella, ma la realtà si fa più oscura: Eduardo è in mano a Grillo che, una volta ottenuta una confessione, potrebbe non fermarsi. Le accuse di Micaela contro Lorenza, sostenute anche da Samuel, fanno salire la tensione al Caffè Vulcano. Le condizioni di Gianluca restano stazionarie e Alberto viene avvicinato da Vittoria con una richiesta.

Giovedì 10 settembre 2026

Clara e Rosa non si rassegnano all’idea che Eduardo sia andato via volontariamente. Grillo, sempre più preso dalla sua sete di vendetta, rivelerà che Sabbiese non è il suo unico obiettivo. L’aggravarsi della malattia di Gianluca getta Luca in profondo sconforto. Convinta che le tensioni al Vulcano siano colpa di Micaela, Silvia decide di prendere una drastica ma necessaria iniziativa.

Venerdì 11 settembre 2026

Alberto trova il sostegno e l’affetto di un amico che pensava perduto. Grillo prosegue nelle sue trame contro Damiano. Guido e Mariella si scontrano sulle conseguenze della cosiddetta ‘faida dei turni’ al lavoro: rimane la domanda se Mariella riuscirà a riappacificarsi con Sasà.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Crisi e sparizione La scomparsa di Eduardo scatena sospetti e indagini che mettono in crisi i legami familiari e lasciano Clara, Rosa e Damiano a cercare risposte mentre la verità rimane avvolta nel mistero.

Trame e accuse al Vulcano Le tensioni lavorative e personali convergono al Caffè Vulcano, dove le accuse di Micaela contro Lorenza e l’errore di Samuel alterano gli equilibri e innescano contrapposizioni tra i colleghi.

Vendetta in agguato La figura di Grillo emerge come un pericolo concreto: la sua sete di rivalsa mette nel mirino non solo Sabbiese ma anche altri obiettivi, minacciando la sicurezza di più personaggi, tra cui Damiano ed Eduardo.

Malattia e fragilità familiari L’avanzare della malattia di Gianluca pesa sui rapporti famigliari, affondando Luca in una forte disperazione e costringendo i suoi cari a fare i conti con scelte difficili.

Relazioni sotto stress Le crisi personali – dal rapporto tra Alberto e Anna alle incertezze sentimentali tra altri protagonisti – mettono in luce fragilità e possibilità di riconciliazione, con amicizie che si rivelano decisive in momenti critici.

Conflitti sul lavoro e ricadute domestiche La ‘faida dei turni’ e le difficoltà gestionali coinvolgono personaggi come Guido, Mariella e Sasà, dimostrando come i problemi professionali riverberino sulla vita privata.

Nuove opportunità e scelte Tra proposte di lavoro, trasferimenti e decisioni imprenditoriali, alcuni personaggi come Greta e Clara si trovano davanti a scelte che potrebbero cambiare il loro futuro, influenzando dinamiche personali e comunitarie.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 31 agosto al 4 settembre 2026