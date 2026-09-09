Un posto al sole, le anticipazioni del 10 settembre 2026: Clara e Rosa spaventate

Non si placa la vendetta di Grillo, Clara e Rosa sono preoccupate per la sparizione di Eduardo: trama di "Un posto al sole" del 10 settembre

Ufficio stampa Rai Rosa, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 10 settembre.

Nella puntata precedente del 9 settembre 2026

Mercoledì 9 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Clara, Rosa e Damiano sono sempre più convinti che Eduardo sia fuggito con Stella, ma la realtà si fa più oscura: Eduardo è in mano a Grillo che, una volta ottenuta una confessione, potrebbe non fermarsi. Le accuse di Micaela contro Lorenza, sostenute anche da Samuel, fanno salire la tensione al Caffè Vulcano. Le condizioni di Gianluca restano stazionarie e Alberto viene avvicinato da Vittoria con una richiesta.

Anticipazione della puntata del 10 settembre 2026

Clara e Rosa non si rassegnano all’idea che Eduardo sia andato via volontariamente. Grillo, sempre più preso dalla sua sete di vendetta, rivelerà che Sabbiese non è il suo unico obiettivo. L’aggravarsi della malattia di Gianluca getta Luca in profondo sconforto. Convinta che le tensioni al Vulcano siano colpa di Micaela, Silvia decide di prendere una drastica ma necessaria iniziativa.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 7 all’11 settembre 2026.