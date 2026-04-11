Anticipazioni Canzonissima, l’11 aprile in scena la rivincita su Sanremo con un ospite speciale

Milly Carlucci conduce la quarta puntata di "Canzonissima" in cui il cast si cimenta in una vera e propria rivincita sui brani che non hanno vinto Sanremo

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Ansa Milly Carlucci

Certe canzoni non hanno bisogno di una vittoria per avere successo. Si insinuano nella memoria per vie traverse perché le abbiamo sentite nei jukebox delle osterie, nei mangianastri delle macchine, nelle cucine delle nonne un sabato pomeriggio qualunque. Sanremo le ha ignorate ma il pubblico le ha tenute strette. E adesso Canzonissima le rimette al centro del palco, con tutto l’affetto che meritano.

Canzonissima, le anticipazioni dell’11 aprile

Sabato 11 aprile, alle 21.30 su Rai 1, l’Auditorium Rai del Foro Italico ospita la quarta puntata dello show condotto da Milly Carlucci, e il tema scelto per la serata è una piccola dichiarazione d’amore alla musica italiana: “La rivincita di Sanremo”. Dodici artisti, dodici canzoni che il Festival ha snobbato o semplicemente perso per strada, pronte a dimostrare che certe ferite si rimarginano con qualche decennio di ascolti e un’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà.

Tra gli abbinamenti più attesi della serata c’è sicuramente Il nostro concerto affidata a Michele Bravi, canzone simbolo di Umberto Bindi, un artista tenuto fuori dalla kermesse per anni con motivazioni che oggi farebbero accapponare la pelle. E poi I bambini fanno ooh con Elettra Lamborghini, esclusa da Sanremo perché era già stata eseguita in pubblico. I Jalisse tornano con Su di noi, Enrico Ruggeri riporta in vita Il ragazzo della Via Gluck, Malika Ayane si cimenta con la malinconica bellezza de La prima cosa bella. Ogni canzone porta con sé una storia, e stasera quelle storie finalmente trovano una ribalta.

Gli ospiti

La serata si arricchisce di ospiti che partecipano allo spettacolo. Alessandro Preziosi, attore e regista, porterà in scena qualcosa di speciale: danzerà e canterà sulle note di Quelli belli come noi, sigla storica di Canzonissima ’69, e poi si trasformerà in narratore per raccontare la vera storia di Malafemmena di Totò, uno dei brani più intensi e reinterpretati della tradizione napoletana, che eseguirà dal vivo con tutto il peso emotivo che merita. Bianca Guaccero, invece, punta sull’energia pura e trascinerà il pubblico con una performance sulle note di Rumore, uno dei brani simbolo di Raffaella Carrà (da sempre il suo idolo).

E poi c’è lui, la sorpresa che nessuno si aspettava: Alessandro Del Piero. Il mito del calcio italiano entra a far parte per una sera dei “Magnifici 7”, il panel di opinionisti dello show. Il commento dell’ex calciatore alle grandi canzoni italiane è una scelta coraggiosa e tenera allo stesso tempo, il tipo di trovata che funziona proprio perché nessuno l’avrebbe mai prevista. Il suo carisma è reale, la sua popolarità trasversale e, in fondo, anche lui conosce bene il sapore della rivalsa.

Sul fronte della gara, Vittorio Grigólo torna in pista dopo il trionfo della settimana scorsa con Caruso: stavolta affronta Quando quando quando, e con quella voce il pubblico è già dalla sua parte ancor prima che apra bocca. Fabrizio Moro, già qualificato per la finale, sale di nuovo sul palco con Sono solo parole, quasi a ricordare che certe presenze non smettono di emozionare.

Quando e dove vedere Canzonissima

La nuova puntata di Canzonissima va in onda sabato 11 aprile dalle 21,40 circa e comunque subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. La puntata è visibile anche su RaiPlay dove rimane visibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.