Andrea Rigonat, che lavoro fa l’ex marito di Elisa

Chitarrista ma anche produttore e arrangiatore, Andrea Rigonat è stato al fianco di Elisa per quasi vent'anni, anche sul palco

Getty Images Andrea Rigonat

Sempre discreto e lontano dai riflettori del gossip, il nome di Andrea Rigonat è tornato al centro dell’attenzione dopo le indiscrezioni sulla fine matrimonio con Elisa. Quello sentimentale non è, però, l’unico con la cantautrice friulana. Lontano dall’essere semplicemente “l’ex marito di”, Rigonat è un musicista di talento e tra i produttori musicali più noti in Italia, con alle spalle collaborazioni con Giorgia, Tiziano Ferro e non solo.

La carriera nel mondo della musica

Classe 1976 e nato a Gorizia, Andrea Rigonat ha iniziato a studiare chitarra a 9 anni, diplomandosi poi al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste. Il grande pubblico lo associa principalmente al ruolo di chitarra solista nei concerti di Elisa, al cui fianco ha iniziato a esibirsi sul finire degli anni Novanta a partire dalle tournée di Pipes & Flowers.

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Il suo lavoro va, però, ben oltre le esibizioni dal vivo con l’ex compagna come chitarrista solista e polistrumentista. Fondatore dello studio di registrazione Il Motore Dell’Auto in Friuli, Rigonat è un apprezzato produttore e arrangiatore. Oltre ad aver curato lavori importanti per la stessa Elisa, come l’album L’anima vola, realizzato con il prezioso contributo di Ennio Morricone, ha collaborato con nomi di spicco della canzone italiana tra cui Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Laura Pausini ed Emma Marrone. Negli ultimi anni ha assunto la direzione musicale del tour negli stadi di Ultimo e calcato i palasport al fianco di Giorgia.

La storia e la fine dell’amore con Elisa

L’incontro tra Andrea Rigonat ed Elisa Toffoli è avvenuto in sala prove e sui palchi, quando il chitarrista è entrato a far parte stabilmente della band della cantante. Dalla sintonia professionale è nata una bella amicizia, poi entrambe si sono trasformate in un legame sentimentale intorno al 2008, quando è iniziato un cammino di coppia forte di un’eccezionale intesa sia creativa che umana.

Dalla loro unione sono nati due figli, Emma Cecile nel 2009 e Sebastian nel 2013. Rigonat e la cantautrice hanno deciso di convolare a nozze soltanto nel settembre del 2015, dopo 7 anni insieme, celebrando il matrimonio a Grado, nella splendida cornice della Basilica di Sant’Eufemia. Una cerimonia intima a cui hanno preso parte i familiari, gli amici più stretti e colleghi celebri come Francesco Renga ed Emma Marrone. La coppia ha vissuto a lungo in una splendida casa immersa nella natura che funge anche da studio di registrazione.

A 18 anni dall’inizio della loro storia, il settimanale Chi ha diffuso un’indiscrezione inaspettata: la fine del loro matrimonio. Fedeli alla sobrietà che li ha sempre contraddistinti, i due hanno evitato annunci eclatanti e interviste, così come gli sfoghi pubblici a mezzo social, che ormai per molti sono diventati la prassi, affrontando la separazione con assoluta riservatezza.

I fan più attenti avevano notato l’assenza di scatti di coppia, oltre a un viaggio in Islanda che Elisa ha affrontato con l’amica Emma. Qualche sospetto, ma niente di più. Adesso che la notizia della separazione prende forma, non è difficile pensare che due compagni di vita e di musica come loro metteranno al primo posto la stima professionale e la serenità dei figli.