Kate Middleton compare in pubblico a sorpresa con William e incanta col tailleur turchese di Edeline Lee, che ha indossato in Italia, ma è molto magra.

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Kate Middleton ha fatto una visita a sorpresa allo stadio dell’Everton a Liverpool accanto a William per sostenerlo nella sua missione di cambiare la percezione della salute mentale e prevenire il suicidio. L’apparizione pubblica è avvenuta dopo che l’assenza della Principessa del Galles ai funerali di Re Harald V di Norvegia ha fatto molto discutere.

Kate Middleton, apparizione a sorpresa

Kate Middleton è quindi apparsa a sorpresa accanto a suo marito William a Liverpool. La coppia ha presenziato al primo impegno congiunto dal ritorno delle vacanze.

In realtà, la presenza della Principessa di Galles non era prevista. Infatti, l’uscita riguardava un progetto sulla salute mentale di William. Ma sua moglie ha voluto supportarlo, potremmo dire, fisicamente mostrandosi accanto a lui. L’occasione è la Giornata Mondiale per la prevenzione al suicidio.

Come è noto, William e Kate sono molto interessati al tema della salute mentale e promuovono diverse iniziative al riguardo.

Il Principe e la Principessa si sono trovati con star dello sport a Liverpool per il lancio di una nuova guida che mira ad aiutare le persone a riconoscere i segnali di allarme e a cercare aiuto in modo da poter intervenire prima che si arrivi a un punto di crisi. Non è un caso che abbiano scelto di organizzare questo incontro in uno stadio. Entrambi infatti considerano lo sport come uno strumento importante per l’equilibrio mentale.

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William è fortemente convinto, come ha scritto, che lo sport fornisca “un legame e un supporto vitali nei momenti in cui le persone ne hanno più bisogno, ovvero quando si sentono sotto pressione, provano un senso di perdita o addirittura di disperazione”.

In effetti, lui e Kate hanno cercato di trasmettere questi valori ai loro tre figli che sono, come loro, dei grandi sportivi.

Kate Middleton con lo stesso tailleur di Reggio Emilia

Per il suo primo impegno pubblico dopo l’estate, la Principessa ha indossato il tailleur pantaloni turchese, di Edeline Lee, che aveva indossato al suo arrivo a Reggio Emilia lo scorso giugno.

L’ensemble è composto da una giacca monopetto, chiusa da un bottone bianco, con arricciatura sulla schiena e da pantaloni a palazzo ampi. Kate ha abbinato il completo con un top bianco e delle décolleté in suede. A completare il suo look c’era la collana a catena, indossata anche per il primo giorno di scuola di George, creata da Laura Lombardi. Il tailleur di Kate era perfettamente coordinato al completo blu di William e alla sua cravatta azzurra.

La Principessa è comunque apparsa molto magra, tanto che la giacca le stava larga. Probabilmente il grande caldo e lo stress dei preparativi del rientro, l’hanno stancata.

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In effetti, in settimana lei e William hanno accompagnato George a Eton per il suo primo giorno alla scuola secondaria. Un grande cambiamento per il futuro Re ma anche per i suoi genitori, dato che il loro primogenito si è trasferito in collegio.

Kate Middleton, la visita dopo il forfait ai funerali di Re Harald V

La visita a Liverpool si è svolta all’indomani dei funerali di Re Harlad V di Norvegia a Oslo. Alle esequie hanno partecipato diversi Sovrani e Principi, tra cui William con sua zia Anna. In molti si sono chiesti perché Kate non fosse con lui. E ovviamente non sono mancate le spiegazioni più fantasiose.

In realtà, il motivo è molto semplice. La presenza della Principessa di Galles non era richiesta dal protocollo di Corte. Anche ai funerali di Papa Francesco, Kate non c’era e William è andato in Vaticano con la Principessa Anna. Questo perché è l’erede al trono che rappresenta il Re in eventi istituzionali di portata internazionale.