Kate Middleton e William sempre più affettuosi in pubblico: baci e abbracci per la coppia royal

La coppia reale conquista l’attenzione con momenti di complicità e dolcezza: Kate e William mostrano un legame sempre più forte tra eventi pubblici e vita familiare

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Kate Middleton e William

Da bravi inglesi, Kate Middleton e il Principe William non sono mai stati una coppia particolarmente incline alle effusioni davanti agli obiettivi. Eppure qualcosa sembra essere cambiato. Negli ultimi appuntamenti pubblici, i futuri sovrani hanno lasciato spazio a gesti teneri e spontanei: un abbraccio stretto, una mano intorno alla vita, un bacio sulla guancia. Piccoli dettagli che raccontano un’intimità più visibile, che non si trasforma però in una dimostrazione d’affetto ostruita ad hoc per le telecamere.

Kate Middleton e William, l’abbraccio dopo la grande sfida

Il momento che più ha emozionato gli osservatori reali è arrivato al termine della Three Peaks Challenge, l’impegnativa prova affrontata da Kate Middleton per sostenere la Royal Marsden Cancer Charity. La Principessa del Galles ha scalato nell’arco di 24 ore le montagne più alte di Scozia, Inghilterra e Galles, spostandosi tra Ben Nevis, Scafell Pike e Snowdon.

Ad attenderla al traguardo c’erano i genitori Carole e Michael Middleton, i figli George, Charlotte e Louis e, naturalmente, William. Il Principe non si è limitato a una formale congratulazione: ha stretto la moglie in un abbraccio lungo e intenso, avvolgendole il capo con un braccio mentre lei lo teneva saldamente.

Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, il gesto avrebbe mostrato la forza di sentimenti che la coppia, fino a qualche anno fa, preferiva tenere lontani dallo sguardo pubblico. Non una posa studiata, dunque, ma un incontro fatto di orgoglio, sollievo e complicità dopo una prova dal significato particolarmente personale.

Dal bacio alla partita di polo alla complicità a Wimbledon

Quello dopo la sfida benefica non è stato un episodio isolato. Durante il Royal Charity Polo Cup, disputato a Windsor Great Park, William ha festeggiato la vittoria della sua squadra baciando Kate sulla guancia. Poco dopo, la Principessa gli ha circondato la vita con un braccio mentre camminavano insieme sul prato.

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Anche a Wimbledon, pur non essendo seduti l’uno accanto all’altra nella Royal Box, sono stati fotografati mentre parlavano con grande intesa, sorridendosi e isolandosi per qualche istante dal resto degli ospiti.

Per una coppia abituata a seguire il modello più austero della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, la trasformazione è evidente. In passato William avrebbe cercato soprattutto di proteggere la moglie dall’attenzione invasiva riservata ai membri più popolari della Famiglia Reale.

Una nuova fase dopo la malattia

La malattia di Kate sembra aver aperto un capitolo diverso nel loro matrimonio. Il video familiare diffuso dopo la fine delle cure aveva già mostrato William e Catherine vicini, sorridenti e affettuosi insieme ai figli nella campagna del Norfolk.

Ora quella naturalezza si riflette anche nelle uscite ufficiali. I due sembrano aver trovato un equilibrio tra riservatezza e spontaneità, mostrando il loro legame senza rinunciare alla privacy.

Non sono diventati improvvisamente una coppia esibizionista. Al contrario, i loro gesti sembrano rivolti prima di tutto l’uno all’altra, mentre il pubblico viene semplicemente ammesso per qualche secondo nel loro mondo. Ed è forse proprio questa discrezione a rendere ogni abbraccio ancora più significativo.