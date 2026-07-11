Kate Middleton “con il cuore spezzato”: William nervoso a causa di Harry

Mentre Re Carlo incontra Harry, Meghan e i nipotini, Kate Middleton sarebbe preoccupata per suo marito William

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Kate Middleton

Il ritorno del Principe Harry nel Regno Unito non ha modificato nemmeno un po’ i programmi della Famiglia Reale. Re Carlo e la Regina Camilla hanno proseguito i loro impegni ufficiali allo zoo di Londra, mentre il Principe William ha visitato alcune realtà sociali a Hastings.

In questo clima di distanza e gelo, Kate Middleton sta vivendo con preoccupazione e amarezza il protrarsi delle tensioni familiari, e spera che prima o poi possa aprirsi uno spazio per il dialogo.

Kate Middleton preoccupata per la frattura tra William e Harry

A soffrire maggiormente per questa situazione sarebbe proprio Kate Middleton. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Heat, la Principessa del Galles vedrebbe William sempre più nervoso all’idea di una possibile riapertura dei rapporti tra Harry e Re Carlo.

Una fonte descrive infatti il Principe come agitato e tormentato dalla situazione, diviso tra il dolore personale e il ruolo istituzionale che ricopre. Kate, solitamente capace di riportare equilibrio nei momenti difficili, questa volta si sentirebbe impotente. E il tema Harry sarebbe diventato così delicato da essere affrontato con grande cautela anche dalle persone più vicine a William.

A pesare però non è solo il rapporto con il fratello, ma anche l’atteggiamento di Carlo, più aperto al dialogo. Una scelta che William riterrebbe troppo indulgente dopo anni di accuse e rivelazioni pubbliche da parte di Harry.

Kate, però, sembra riuscire a comprendere la posizione del Re. Il loro legame si è infatti rafforzato durante i problemi di salute affrontati da entrambi, e lei saprebbe quanto Carlo desideri rivedere Archie e Lilibet. Proprio questa doppia lealtà renderebbe il suo ruolo ancora più difficile: “Vorrebbe che la famiglia trovasse un modo per guarire le proprie ferite, senza però ignorare il dolore causato”, come riportato da alcune fonti.

In aggiornamento