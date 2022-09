Irene Papas addio, la Penelope dell’Odissea: le nozze con Alkis e l’amore con Marlon Brando

Fonte: Getty Images L'attrice greca Irene Papas

Si è spenta a 96 anni l’attrice greca Irene Papas, nota al grande pubblico italiano soprattutto per la sua interpretazione di Penelope nello sceneggiato Rai Odissea. L’attrice, che da tempo soffriva di Alzheimer, si era ritirata dalla scena pubblica cinque anni fa. Tanti i suoi successi anche al cinema, come I cannoni di Navarone e Zorba il greco. Due matrimoni, il più importante quello con il regista e attore Alkis Papas, del quale ha mantenuto il cognome anche il divorzio, e una storia d’amore segreta: quella con Marlon Brando.

Addio a Irene Papas, aveva 96 anni

Irene Papas si è spenta a 96 anni, dopo una battaglia durata cinque anni contro l’Alzheimer. Nella sua lunga carriera, durata oltre cinquant’anni, l’attrice ha recitato in più di 70 film, e numerosi sceneggiati tv. In Italia era diventata famosa sul piccolo schermo grazie allo sceneggiato della Rai Odissea, del 1968, nel quale interpretava Penelope, ma aveva già interpretato numerosi film nel Bel Paese.

Tra i suoi lungometraggi più noti ricordiamo I cannoni di Navarone (1961), Zorba il greco (1964), Le troiane (1971), al fianco della grande amica Katharine Hepburn, Il leone del deserto (1981) e Il mandolino del capitano Corelli (2001) di John Madden.

Irene Papas ha lavorato con molti registi e attori italiani, come Totò, Aldo Fabrizi, Steno, Mario Monicelli, Virna Lisi e Nino Manfredi. Era grande la sua passione per il nostro paese, e aveva vissuto per alcuni periodi a Roma. Aveva pubblicato diversi album musicali e collaborato con artisti greci.

Si è dedicata a molte cause sociali, come l’aiuto alle popolazioni delle zone rurali della sua amata Grecia, si era battuta contro il governo militare negli anni ’60, ha fondato la scuola di recitazione Irene Papas – Athens School.

Irene, le nozze con Alkis Papas

Pochi sapranno che il vero nome era Irene Lelekou, cambiato solo dopo le nozze con l’attore e regista Alkis Papas. Divenuta celebre con il cognome da sposata, divenne poi il suo nome d’arte, e non lo cambiò neanche dopo le nozze. La coppia si sposò nel 1947, per poi divorziare nel 1951.

In pochi anni l’attrice riuscì a superare di gran lunga la notorietà del marito, famoso soprattutto in patria. I due non ebbero figli, e non parlarono mai più in alcuna intervista del loro matrimonio naufragato.

Irene Papas non fu molto fortunata in amore: convolò a seconde nozze con il produttore cinematografico José Kohn, nel 1957, ma queste furono annullate.

L’amore segreto con Marlon Brando

Dopo i due matrimoni lampo, la cronaca rosa non ha più riportato i nomi dei compagni di Irene Papas, che è stata lontana dal gossip più che possibile. Ma è stata proprio lei, 50 anni dopo, a rivelare una travolgente passione con Marlon Brando, dopo la scomparsa del divo di Hollywood.

“Ci siamo amati, Marlon ed io – raccontò a sorpresa nel 2004 – è stato tanti anni fa. Abbiamo avuto una relazione di cui nessuno ha mai saputo. Capitò a Roma, dove ci eravamo conosciuti casualmente. Eravamo giovani e molto felici. Con Marlon Brando non ho mai fatto nessun film. La nostra fu una relazione amorosa forte e bella. L’abbiamo sempre tenuta segreta, non ne abbiamo mai parlato. Posso solo aggiungere che rimanemmo amici, anche dopo“.