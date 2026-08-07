Un posto al sole, le anticipazioni del 7 agosto 2026: Rosa mantiene un segreto doloroso

Ufficio stampa Rai Rosa, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 7 agosto 2026.

Nella puntata precedente

Manuel continua a insistere per trascorrere del tempo con lo zio Eduardo e la sua famiglia; intanto Clara inizia a temere che dietro la ritrosia di Rosa ad accontentarlo si nasconda un motivo serio che lei ancora non conosce. L’aggravarsi della malattia di Luca preoccupa tutti e mette a dura prova Giulia. Rossella si sente sempre più in colpa nei confronti di Gianluca per avergli mentito. Niko, felice per il divertimento del figlio durante le vacanze, deve decidere se parlargli o meno della psicoterapia che inizierà a settembre.

Anticipazione della puntata del 7 agosto 2026

Marina è costretta a prendere atto dei fallimentari tentativi di Stefano di riconquistare Greta e della perdurante tensione con Roberto, che sembra sempre più sensibile al fascino magnetico della sua ex. Trovando conferma ai propri sospetti, Clara dovrà fare i conti con la rabbia per il tradimento di Eduardo e l’amarezza per il silenzio connivente di Rosa, che le ha tenuto nascosta una verità dolorosa. Con le vacanze estive ormai imminenti, Raffaele saluta i vari condomini di Palazzo Palladini, che come ogni anno si svuota, ma solo per qualche settimana.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 3 al 7 agosto.