Rocio Morales sorprende a Ferragosto, il maxi cappello diventa protagonista del look

Rocío Muñoz Morales festeggia Ferragosto con uno scatto senza vestiti. Intanto Andrea Iannone è ormai un capitolo chiuso e Fernando Nicolás resta un amico

IPA Rocio Munoz Morales

Rocío Muñoz Morales ha scelto Instagram per fare gli auguri di Ferragosto e questa volta ha decisamente ridotto al minimo il guardaroba. Nello scatto pubblicato il 15 agosto l’attrice posa completamente nuda, coperta soltanto da un grande cappello di paglia a cono.

Una foto destinata inevitabilmente a farsi notare, anche perché arriva dopo mesi nei quali della vita privata di Rocío si è parlato parecchio. Prima la separazione da Raoul Bova, poi la frequentazione con Andrea Iannone e infine le fotografie dell’estate insieme all’imprenditore spagnolo Fernando Nicolás.

Rocío Muñoz Morales, il look di Ferragosto è senza vestiti

Per Ferragosto Rocío Muñoz Morales ha lasciato nell’armadio bikini, caftani e abiti estivi. Nella foto pubblicata su Instagram posa completamente nuda, coperta soltanto da un grande cappello di paglia a cono, sistemato davanti al corpo.

È l’unico elemento del look e inevitabilmente anche quello che attira l’attenzione: niente gioielli vistosi o altri accessori, capelli sciolti e un’immagine costruita tutta sul contrasto tra il nudo e il cappello. Una scelta decisamente più audace, ed è proprio il caso di dirlo: sotto il cappello niente.

Rocío Morales dopo Raoul Bova

A raccontare quanto sia stato complicato l’ultimo anno era stata la stessa Rocío Muñoz Morales. Durante un’intervista, l’attrice era tornata sulla separazione da Raoul Bova e soprattutto sull’esposizione pubblica di una vicenda che avrebbe preferito rimanesse privata.

“La modalità mi ha ferita. Quando una cosa molto intima, molto forte e molto spiacevole diventa di tutti, fa più male”, aveva spiegato. Aveva anche ribadito di aver cercato di tenere le figlie Luna e Alma lontane dalle questioni tra i genitori e di non aver mai parlato male del padre con loro.

Un argomento sul quale Rocío ha mantenuto una posizione piuttosto netta anche nei mesi successivi, mentre la sua vita sentimentale tornava puntualmente sulle copertine.

Andrea Iannone è un capitolo chiuso

Tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026 il nome di Rocío Morales era stato accostato a quello di Andrea Iannone. I due erano stati fotografati insieme e ad aprile erano arrivate anche le immagini di un bacio.

Ancora a giugno l’attrice preferiva però non parlare di fidanzamento e definiva quello con Iannone una “bella amicizia speciale” (se vogliamo chiamarla così…), spiegando di voler vivere il rapporto senza necessariamente attribuirgli un’etichetta. Nel corso dell’estate le cose sono cambiate: i due hanno trascorso le vacanze separati e le fonti più recenti danno ormai conclusa la frequentazione.

Fernando Nicolás, nuovo amore? In realtà Rocío sarebbe single

Nel frattempo è comparso un altro nome. A luglio Rocío Morales è stata fotografata a Ibiza con Fernando Nicolás, imprenditore madrileno classe 1981 e cofondatore del gruppo Larrumba, successivamente confluito in GLH Singular Restaurants. Con loro durante la giornata in barca c’erano anche le figlie Luna e Alma.

Le immagini avevano fatto partire immediatamente le indiscrezioni su un nuovo amore.

La ricostruzione più recente va però in un’altra direzione. Sembra infatti che Rocío e Fernando si conoscerebbero da tempo e tra loro ci sarebbe soltanto un’amicizia. Nessuna nuova relazione, dunque: l’attrice avrebbe anche ribadito alle persone più vicine di essere single.

I prossimi impegni di Rocío Muñoz Morales

La vita professionale, intanto, prosegue tra cinema e nuovi progetti. Rocío Morales fa parte del cast di Quasi Vera, la commedia diretta da Fausto Brizzi con Frank Matano, Laura Chiatti e Andrea Perroni, attesa nelle sale il 1° ottobre 2026.

L’attrice è inoltre nel cast di La sera a Roma di Enrico Vanzina, insieme tra gli altri a Massimo Ghini, Carlo Buccirosso, Martina Stella, Ricky Memphis e Luca Ward.