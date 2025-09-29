Ascolti tv del 28 settembre, torna Affari Tuoi ma Gerry Scotti non molla

Si rinnova la sfida tra "Affari Tuoi" e "La Ruota della Fortuna" con Stefano De Martino che ritorna in onda dopo la pausa di sabato. I risultati

Foto di Martina Dessì

Martina Dessì

29 Settembre 2025

Prima domenica d’autunno, per la programmazione televisiva, che ha visto consumarsi l’ennesimo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. La sfida del momento si era sospesa nell’access prime time del sabato, con Stefano De Martino che si è preso una pausa dalla conduzione per lasciare spazio alla puntata di debutto di Ballando con le stelle. Dall’altra parte della barricata, su Canale5, invece niente si è fermato: Gerry Scotti è andato in onda fornendo un ottimo traino a Tu Sì Que Vales, che ha vinto la serata superando di misura il programma condotto da Milly Carlucci.

E così, la domenica sera ha riaperto le danze. Ma chi avrà vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti? Dall’inizio della contesa, i numeri sono praticamente sempre stati a favore del quiz di Canale5, nome storico del Biscione, che solo nell’ultimo anno è stato riportato in auge dal conduttore pavese. Una sorpresa inattesa per Affari Tuoi, che invece si aspettava di riprendere con la normale programmazione praticamente senza rivali, com’era accaduto fino a qualche mese prima.

In prima serata su Rai1, invece, abbiamo assistito ai nuovi episodi di Balene – Amiche per sempre, mentre su Canale5 è andato in onda La notte nel cuore. Su Italia1 abbiamo invece visto Le Iene, con un lungo servizio sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, mentre su Rete4 abbiamo visto Fuori dal Coro di Mario Giordano. E ancora, su Rai2 abbiamo visto N.C.S.I. Su Rai3, Riccardo Iacona ha condotto una nuova puntata di Presadiretta. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti? I risultati.

Prima serata, ascolti tv del 28 settembre

Su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato 2.830.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.383.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 593.000 spettatori (3.3%) e N.C.I.S. Origins 498.000 spettatori (3.1%). Su Italia1, dopo la presentazione (850.000 – 4.7%), Le Iene incolla davanti al video 1.006.000 spettatori con il 9%. Su Rai3 Presadiretta segna 778.000 spettatori pari al 4.3% nella presentazione dalle 20,31 alle 21:37 e 993.000 spettatori pari al 6.1% dalle 21,37 alle 22,55 (Presadiretta Più a 585.000 e il 4.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (440.000 – 2.5%), Fuori dal Coro totalizza un ascolto medio di 607.000 spettatori (5.1%). Su La7 L’amore infedele raggiunge 342.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 I delitti del BarLume ottiene 277.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Enrico Brignano Show raduna 562.000 spettatori con il 3.7%.

Access Prime Time, dati del 28 settembre

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.185.000 spettatori (23.2%) dalle 20,41 alle 21,32. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.663.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.653.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20,47 alle 21,44. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 902.000 spettatori (5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 855.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 660.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.061.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 462.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 459.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 28 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.499.000 spettatori pari al 20.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.509.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.673.000 spettatori (14.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.254.000 spettatori (16.1%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (221.000 – 2.1%), The Rookie segna 497.000 spettatori con il 3.7% e N.C.I.S. Hawai’i 674.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 371.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 477.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.244.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 752.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 La Promessa interessa 953.000 spettatori (5.8%). Su La7 il secondo episodio di Grantchester raggiunge 106.000 spettatori e lo 0.9%, mentre Uozzap! Comic arriva a 141.000 spettatori e l’1%. Su Tv8 Foodish ha conquistato 286.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 333.000 spettatori pari al 2.7%.

