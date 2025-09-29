Ascolti tv del 28 settembre, torna Affari Tuoi ma Gerry Scotti non molla

Ansa Gerry Scotti

Prima domenica d’autunno, per la programmazione televisiva, che ha visto consumarsi l’ennesimo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. La sfida del momento si era sospesa nell’access prime time del sabato, con Stefano De Martino che si è preso una pausa dalla conduzione per lasciare spazio alla puntata di debutto di Ballando con le stelle. Dall’altra parte della barricata, su Canale5, invece niente si è fermato: Gerry Scotti è andato in onda fornendo un ottimo traino a Tu Sì Que Vales, che ha vinto la serata superando di misura il programma condotto da Milly Carlucci.

E così, la domenica sera ha riaperto le danze. Ma chi avrà vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti? Dall’inizio della contesa, i numeri sono praticamente sempre stati a favore del quiz di Canale5, nome storico del Biscione, che solo nell’ultimo anno è stato riportato in auge dal conduttore pavese. Una sorpresa inattesa per Affari Tuoi, che invece si aspettava di riprendere con la normale programmazione praticamente senza rivali, com’era accaduto fino a qualche mese prima.

In prima serata su Rai1, invece, abbiamo assistito ai nuovi episodi di Balene – Amiche per sempre, mentre su Canale5 è andato in onda La notte nel cuore. Su Italia1 abbiamo invece visto Le Iene, con un lungo servizio sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, mentre su Rete4 abbiamo visto Fuori dal Coro di Mario Giordano. E ancora, su Rai2 abbiamo visto N.C.S.I. Su Rai3, Riccardo Iacona ha condotto una nuova puntata di Presadiretta. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti? I risultati.

Prima serata, ascolti tv del 28 settembre

Su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato 2.830.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.383.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 593.000 spettatori (3.3%) e N.C.I.S. Origins 498.000 spettatori (3.1%). Su Italia1, dopo la presentazione (850.000 – 4.7%), Le Iene incolla davanti al video 1.006.000 spettatori con il 9%. Su Rai3 Presadiretta segna 778.000 spettatori pari al 4.3% nella presentazione dalle 20,31 alle 21:37 e 993.000 spettatori pari al 6.1% dalle 21,37 alle 22,55 (Presadiretta Più a 585.000 e il 4.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (440.000 – 2.5%), Fuori dal Coro totalizza un ascolto medio di 607.000 spettatori (5.1%). Su La7 L’amore infedele raggiunge 342.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 I delitti del BarLume ottiene 277.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Enrico Brignano Show raduna 562.000 spettatori con il 3.7%.

Access Prime Time, dati del 28 settembre

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.185.000 spettatori (23.2%) dalle 20,41 alle 21,32. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.663.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.653.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20,47 alle 21,44. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 902.000 spettatori (5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 855.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 660.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.061.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 462.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 459.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 28 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.499.000 spettatori pari al 20.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.509.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.673.000 spettatori (14.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.254.000 spettatori (16.1%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (221.000 – 2.1%), The Rookie segna 497.000 spettatori con il 3.7% e N.C.I.S. Hawai’i 674.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 371.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 477.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.244.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 752.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 La Promessa interessa 953.000 spettatori (5.8%). Su La7 il secondo episodio di Grantchester raggiunge 106.000 spettatori e lo 0.9%, mentre Uozzap! Comic arriva a 141.000 spettatori e l’1%. Su Tv8 Foodish ha conquistato 286.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 333.000 spettatori pari al 2.7%.