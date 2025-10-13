Ascolti tv del 12 ottobre, Stefano De Martino si gioca il pacco nero. Ma Gerry Scotti resiste

IPA Stefano De Martino

È la competizione del momento. E da quando Stefano De Martino ha superato, seppur di poco, La Ruota della Fortuna, la sfida si è fatta ancora più avvincente. Rai1 non ha infatti intenzione di cedere il passo e – anzi – si sta impegnando sempre di più per portare a casa il risultato. I soldi spesi sono ormai migliaia, mentre Gerry Scotti assiste sornione a tutte le mosse della tv pubblica per provare a vincere sul suo programma, che proprio lui ha contribuito a riportare in auge.

Non mancano i guizzi in prima serata, come quello di Balene – Amiche per sempre, fiction di Rai1 appena conclusa e della quale ci si chiede già se ci sarà una seconda stagione. Su Canale5, largo invece alla tradizione con i nuovi episodi di La Notte nel Cuore. Su Rai2 abbiamo invece visto i nuovi episodi di N.C.S.I. mentre su Italia1 abbiamo assistito a una nuova puntata de Le Iene. Mario Giordano ha invece condotto Fuori dal Coro contro PresaDiretta di Riccardo Iacona. Infine, sul Nove è tornato Fabio Fazio con Che tempo che fa. Ma quali sono i risultati degli ascolti tv del 12 ottobre? Tutti i numeri.

Prima serata, ascolti tv del 12 ottobre

Su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato 3.147.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.543.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 511.000 spettatori (2.5%) e N.C.I.S. Origins 391.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.350.000 spettatori con l’11.6%. Su Rai3 Presadiretta segna 585.000 spettatori pari al 3% nella presentazione e 746.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un ascolto medio di 652.000 spettatori (5.1%). Su La7 La maschera di ferro raggiunge 308.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sasso carta forbici ottiene 270.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.209.000 spettatori con il 6.2% nella presentazione, 1.536.000 spettatori con l’8% e 823.000 spettatori con l’8% nella parte chiamata Il Tavolo.

Access Prime Time, dati del 12 ottobre

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.888.000 spettatori (24.4%) dalle 20:43 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.124.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.191.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20:53 alle 21:52. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.015.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 865.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 832.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 936.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 700.000 spettatori e il 3.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 12 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.737.000 spettatori pari al 20.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.949.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 2.000.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.636.000 spettatori (17.3%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (312.000 – 2.8%), Goldrake segna 367.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 484.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio, mentre N.C.I.S. Hawai’i 508.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 492.000 spettatori (3.7%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 622.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.460.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 664.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 830.000 spettatori (4.7%). Su La7 Il cliente raggiunge 247.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 338.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (343.000 – 2.9%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 703.000 spettatori pari al 4%.