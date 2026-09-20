Giuseppe Zeno, quanto è alto l’attore di Giovannino Guareschi (e non solo)

Giuseppe Zeno è uno fra gli attori più amati: quanto è alto e la sua straordinaria carriera

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IPA Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno è uno degli attori italiani più amati e conosciuti, in tv nei panni di Giovanni Guareschi, nel film che ripercorre la vita dello scrittore, giornalista e umorista.

La carriera di Giuseppe Zeno fra film, teatro e serie tv

Classe 1976, Giuseppe Zeno è originario di Napoli ed è cresciuto fra Vibo Marina ed Ercolano. Dopo il diploma all’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro ha deciso di frequentare l’Accademia d’arte drammatica della Calabria, approdando in seguito all’Accademia d’arte drammatica di Varsavia.

Dopo aver recitato in piccoli ruoli al cinema e in tv, il suo grande esordio è arrivato in teatro con lo spettacolo Le troiane di Euripide. Dal 1998 al 2000 ad una serie di tourné teatrali in Sud America e, una volta tornato in Italia, ha iniziato una carriera in televisione.

Il successo presso il grande pubblico è arrivato con Incantesimo 5 e il ruolo di Alberto Fusaro, mentre nel 2004 è entrato nel cast di Un posto al sole, vestendo i panni del pugile Armando. L’abbiamo poi visto in Gente di mare, L’onore e il rispetto, e Assunta Spina. Ha recitato in diverse miniserie e serie amatissime dal pubblico come Graffio di tigre, Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce, Artemisia Sanchez, Rossella, e Squadra antimafia – Palermo oggi.

Fra il 2015 e il 2017 è stato nel cast de Il paradiso delle signore, interpretando Pietro Mori, ha poi recitato accanto a Vittoria Puccini in Mentre ero via e Vanessa Scalera in Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Fra i suoi ruoli più amati quello di Kim nella serie Come una madre di Vanessa Incontrada e Domenico Gambardella in Mina Settembre con Serena Rossi. Ha recitato anche in Blanca con Maria Chiara Giannetta e Le mie ragazze di carta.

Quanto è alto Giuseppe Zeno

Fisico statuario e grande fascino, Giuseppe Zeno ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua bellezza. L’attore è alto 1,83 centimetri ed essendo nato l’8 agosto è del segno del Leone.

L’amore e la vita privata

Giuseppe Zeno è sposato dal 2016 con Margareth Madè. I due, entrambi attori, si sarebbero conosciuti durante una cena fra amici, appena un anno prima di sposarsi. Nel 2017 hanno avuto la prima figlia, Angelica, mentre nel 2020 hanno accolto Beatrice.

La loro storia d’amore è una fra le più belle e solide del mondo dello spettacolo. Riservati e attenti a proteggere la propria privacy, i due hanno vissuto il sentimento che li unisce sempre lontano dai riflettori.

“Se penso che ci eravamo conosciuti a una cena e la prima volta che l’ho visto mi è sembrato un pazzo – aveva raccontato qualche tempo fa Margareth Madè, parlando del loro primo incontro -. Invece, mi ha travolta come un treno. Mi ha ubriacato di parole e di emozioni. Lui mi aveva riconosciuta. Io, invece, non sapevo chi fosse. Se ci ripenso, in quel primo incontro e nei giorni successivi Giuseppe ha tirato fuori il meglio di sé ed è stata decisamente la sua migliore performance. Mi ha conquistata”.