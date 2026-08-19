Come fare la tripla detersione del viso. E perché questa skincare routine è da provare adesso

La tripla detersione del viso è la nuova ossessione delle appassionate di skincare da provare subito per una pelle favolosa.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

3 min di lettura

Come fare la tripla detersione del viso. E perché questa skincare routine è da provare adesso
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Come fare la tripla detersione del viso: gli step

La tripla detersione del viso è la nuova frontiera per la cura della pelle. Un gesto che ha conquistato i creator sui social e che sta diventando virale. Il motivo? Funziona, soprattutto sulla pelle del viso provata da mesi di sole, salsedine e vento. L’obiettivo della tripla detersione infatti è quello di risvegliare letteralmente la pelle, rendendola luminosa, sana e detersa.

Cos’è la tripla detersione del viso

La tripla detersione è una versione potenziata della già conosciutissima doppia detersione che arriva dalla Corea. Consente di eliminare dal viso residui di sporco, smog, trucco e particelle che si sono depositate, rendendola morbidissima e pronta a ricevere sieri e creme.

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Si parte dunque con la doppia detersione, realizzata con due prodotti chiave: l’olio viso e il detergente schiumogeno. Il primo elimina e scioglie i grassi presenti sulla pelle, mentre il secondo rimuove sporcizia e sebo, evitando che possano tornarsi a depositare sull’epidermide grazie alla presenza dei tensioattivi.

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Il risultato è una pulizia profonda del viso a cui, con la tripla detersione, si aggiunge un altro step. Per completare la routine infatti il detergente andrà usato con un tool manuale oppure elettrico per pulire ancora più in profondità.

Va da sè che la tripla detersione non si può realizzare tutte le sere, ma è adatta in alcune situazioni particolari. Ad esempio quando hai realizzato un trucco particolarmente elaborato e hai bisogno di sciogliere tutto il make up, liberando la pelle. Ma anche quando utilizzi dei prodotti particolarmente resistenti che tendono a lasciare residui sulla pelle come il fixing spray o la crema solare.

In questi casi è essenziale realizzare anche una piccola esfoliazione con il tool, per ottenere un incarnato luminosissimo. Il consiglio, ovviamente, è quello di non sfregare troppo e non agire con forza, ripassando più volte il tool sulla pelle. In questo caso infatti potrebbe diventare rossa, secca e sensibile.

Anche la scelta del tool da utilizzare per l’ultimo step della tripla detersione è essenziale. Se cerchi un’opzione delicata ed economica, punta sulle spugne marine. Sul viso sono leggere e ti consentono di rimuovere i residui di sporco dal viso in una sola passata, da sole o insieme al prodotto schiumogeno.

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Ottime pure le spazzole manuali in silicone, da utilizzare con il detergente schiumogeno, passandole sul viso per una pulizia efficace. L’unica accortezza da seguire in questo caso è quella di lasciare asciugare bene le spazzole dopo averle usate per evitare la proliferazione di germi.

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In ogni caso la regola da seguire è quella di rispettare sempre la pelle. Non dobbiamo stressarla, passando più volte il tool e sfregando, ma i passaggi dovranno essere lenti, quasi degli sfioramenti. Solo in questo modo la tripla detersione sarà efficace, senza provocare rossore e fastidi. Detergere infatti significa prima di tutto rispettare la pelle scegliendo questa routine solamente quando è necessario, ad esempio di ritorno dalle vacanze estive e dopo una giornata lunghissima in città.

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