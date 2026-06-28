La spazzola linfodrenante con le sue setole morbide e la forma ergonomica ti regala un massaggio delicato e un viso luminoso e fresco

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La spazzola linfodrenante migliora la grana della pelle e rimpolpa il viso

I social lanciano continuamente nuove tendenze che non si limitano più agli outfit e al make-up, anche la skincare suscita sempre più l’interesse dei creator. Di prodotti e metodi ce ne sono tanti, basta pensare alla k-beauty e ai sui numerosi step, ma ultimamente a vincere su creme e sieri è un nuovo oggetto del desiderio: la spazzola linfodrenante che rientra nella tendenza del dry brushing. Quello che può essere tradotto come spazzolamento a secco ha come obiettivo assicurare al viso un effetto lifting del tutto naturale. La spazzola grazie alla sua forma ergonica si adatta ai contorni del viso stesso e rende il massaggio molto più semplice ed efficace.

Spazzola BDGYCK La spazzola linfodrenante ti regala un viso più fresco e levigato

I benefici del massaggio con la spazzola linfodrenante

Se sei un’appassionata di skincare di sicuro tra i tanti accessori che avrai provato ci saranno anche i rulli di giada o il gua sha. La spazzola linfodrenante non è nulla di molto diverso da tutto questo perché si basa sull’identico principio di agire direttamente sulla definizione dei lineamenti, ma con un beneficio extra. A fare la differenza sono le setole. Grazie alla forma ergonomica si adatta perfettamente ai contorni del viso così da rendere il massaggio più fluido. Le setole invece hanno un effetto esfoliante che va a rimuovere le cellule morte dalla pelle.

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Queste due caratteristiche della spazzola agendo in combinata da una parte eliminano i liquidi in eccesso, causa spesso del viso gonfio. Questo effetto drenante favorisce la microcircolazione che solleva i lineamenti facendo apparire il viso molto più definito anche sul lungo periodo in caso di utilizzo quotidiano. Se aggiungi che le setole, eliminando le cellule morte e l’eccesso di sebo, migliorano la grana della pelle avrai un viso molto più fresco, levigato e luminoso in pochi minuti. Praticamente un effetto lifting del tutto naturale e a costo zero o quasi se pensi che la spazzola costa poco più di 10 euro.

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Un dei benefici di questa spazzola, poi, è che nonostante garantisca un risultato immediato ed evidente, se confrontato con altri trattamenti o prodotti come ad esempio lo scrub risulta molto più delicata. Questo vale soprattutto se hai la pelle sensibile, ma gli effetti sono praticamente gli stessi.

Le setole morbide, fanno sì che la spazzola sia adatta a tutti i tipi di pelle e in alcuni casi può essere efficace in particolare per chi ha la pelle acneica visto che favorisce il tournover cellulare.

Come usare la spazzola linfodrenante

Efficace, ma anche facile da usare, la spazzola drenante è uno degli strumenti principali del dry brushing quindi va usata sulla pelle pulita e asciutta. Prima di tutto inizia il massaggio passando la spazzola ai lati del collo dall’alto verso il basso, in seguito passa alla zona del mento. Questa volta dovrai muovere la spazzola dal centro del mento lungo tutta la mandibola. Applica lo stesso movimento delicato anche nella zona degli zigomi e della fronte: muovere la spazzola dall’interno verso l’esterno favorisce il drenaggio dei liquidi. Ripeti il trattamento massimo tre volte alla settimana, perché la pelle potrebbe diventare troppo sensibile a causa del trattamento.

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Una volta terminato il massaggio la spazzola va pulita attentamente, soprattutto se la pelle è mista o a tendenza acneica, con sapone antibatterico: una volta sciacquata falla asciugare per bene.

Quando avrai finito di eseguire il massaggio puoi continuare con la tua beauty routine usando prodotti idratanti che grazie al trattamento verranno assorbiti più rapidamente per un effetto glow assicurato.

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