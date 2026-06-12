Beautiful, le anticipazioni del 14 giugno 2026: Finn trova Steffy, ma Luna è fuori controllo

Ufficio stampa Mediaset Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy implora Finn di inseguire Luna, ormai fuori di testa, ma lui è preoccupato delle sue condizioni di salute. Ecco le anticipazioni di domenica 14 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 14 giugno 2026

Finn ha trovato Steffy rinchiusa nella gabbia a casa di Luna, prova a liberarla ma il lucchetto che blocca la porta resiste ai suoi tentativi di forzarlo. Steffy lo implora di inseguire Luna, ormai è fuori di testa, deve fermarla ma Finn è preoccupato delle sue condizioni di salute, deve liberarla e portarla in ospedale. Ma deve stare tranquilla, ha avvertito Baker, ci penserà la polizia a bloccarla. Intanto Li, che ormai ha capito tutto, ferma Luna che sta tentando di fuggire e l’accusa di aver ucciso Tom e Hollis. La ragazza non lo nega però le rinfaccia di non essere mai intervenuta quando vedeva la sorella, divisa tra uomini e droghe. Per Luna è stato un inferno crescere con una madre così. E quindi sì, è stata lei ad uccidere i due uomini a “Il Giardino”.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 14 al 20 giugno.