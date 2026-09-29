Charlene e Alberto di Monaco accolgono il Presidente Mattarella: il programma della visita di Stato

IPA Charlene di Monaco

Un appuntamento storico è in programma questo ottobre. Su invito ufficiale del Principe Alberto e della Principessa Charlene, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella varcherà i cancelli del Palais Princier per la prima visita di Stato compiuta da un Capo dello Stato italiano nel Principato di Monaco. Due giorni in cui ad accompagnare il Presidente sarà, come spesso accade in queste occasioni, la figlia Laura Mattarella.

Gli onori a Palazzo Grimaldi

Il programma si apre nella tarda mattinata di venerdì 2 ottobre, quando il corteo presidenziale fa il suo ingresso nel Cortile d’Onore del Palais Princier. Il cerimoniale d’accoglienza prevede gli onori militari, l’esecuzione dei rispettivi inni nazionali e la rassegna dei reparti schierati da parte dei due Capi di Stato, seguita dalla presentazione delle delegazioni.

Subito dopo il Principe Alberto e il Presidente Mattarella si incontrano per un confronto a porte chiuse nel Salon de Famille, concentrandosi sui temi chiave della cooperazione transfrontaliera ed economica, mentre la Principessa Charlene riceve Laura Mattarella nella riservata Salle des Gardes per un faccia a faccia al femminile sulle iniziative sociali e benefiche. Alla fine è previsto l’incontro plenario, con lo scambio di doni e la visita alla Cappella Palatina.

La magia dell’Opéra e la cena di Stato

Nel tardo pomeriggio di venerdì la scena si sposta, invece, nel cuore artistico di Monte Carlo. Attraversando la celebre Place du Casino, i Principi Alberto e Charlene accompagnano il Presidente Mattarella e la figlia Laura all’Opéra per assistere all’esibizione della celebre mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli. Un momento musicale volto a celebrare il legame culturale che unisce l’Italia al Principato di Monaco.

Al culmine di questa prima giornata è prevista una sontuosa cena di Stato (dîner d’État) nella Sala del Trono di Palazzo Grimaldi, tra abiti da gran sera e brindisi istituzionali.

La visita al Museo Oceanografico

La seconda giornata, in programma sabato 3 ottobre, sposta l’attenzione su due temi importanti e cari ai due Paesi: la tutela ambientale e la ricerca scientifica. Per tale ragione, alle 10:30, il Principe Alberto guida personalmente il Presidente Mattarella e la figlia Laura all’interno del celebre Museo Oceanografico di Monaco, autentico gioiello scientifico affacciato sul Mediterraneo. Una visita volta ad approfondire tematiche care al Sovrano e condivise dal Quirinale, quali la conservazione degli oceani, la difesa della biodiversità marina e le risposte ai cambiamenti climatici.

Tra le tante visite di Stato di questo 2026, ricordiamo in ordine quella del Presidente Mattarella in Spagna, dove ha incontrato Re Felipe VI e ricevuto la prestigiosa onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa dell’Università di Salamanca, nel mese di marzo. Più recente è, invece, il viaggio a Parigi in occasione della parata militare per la Festa Nazionale Francese, lo scorso 14 luglio, a cui ha preso parte insieme ai rappresentanti delle istituzioni, inclusi il Presidente Emmanuel Macron e la Première Dame Brigitte Macron.