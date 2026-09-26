Ascolti tv del 25 settembre, Ilary Blasi contro l’Italia di Mancini

Ilary Blasi ha condotto su Canale 5 il Grande Fratello Vip e si è scontrata con la partita Italia-Belgio su Rai 1: i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Per Ilary Blasi la sfida è stata molto dura venerdì 25 settembre. Infatti, ha dovuto presentare su Canale 5 il Grande Fratello Vip mentre su Rai 1 è scesa in campo la Nazionale di calcio contro il Belgio.

Se da un lato non si fa che parlare del Grande Fratello Vip e di quello che accade nella Casa con l’espulsione di Annicchiarico, dall’altro gli spettatori erano tutti curiosi di vedere alla prova l’Italia di Mancini. E tra l’altro proprio a causa della partita, è saltata la puntata di Affari Tuoi.

Il resto della prima serata ha visto su Rai 2 L’ispettore Coliandro e su Rai 3 il film Familiar Touch. Su Italia 1 una nuova puntata di CIA e su Rete 4 Quarto Grado. Mentre su La7 è andato in onda Propaganda Live.

Nell’access prime time senza Stefano De Martino, Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna è il campionissimo.

Prima serata, ascolti tv del 25 settembre: il GF sconfitto dalla partita

Su Rai 1 la partita di Nations League Italia-Belgio interessa 6.337.000 spettatori pari al 34.2% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip conquista 1.783.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai 2 L’Ispettore Coliandro 6 in replica intrattiene 827.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia 1 CIA incolla davanti al video 645.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai 3 Familiar Touch segna 546.000 spettatori (3%). Su Rete 4 Quarto Grado totalizza 941.000 spettatori (8.2%). Su La 7 Propaganda Live raggiunge 668.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv 8 Pechino Express – L’Estremo Oriente ottiene 266.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Osteria Giacobazzi raduna 422.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 25 settembre: Gerry Scotti senza rivali

Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.300.000 – 17.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.337.000 spettatori pari al 22.9%. Su Rai 2 TG2 Post registra 406.000 spettatori (2.1%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 850.000 spettatori (4.5%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 973.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.304.000 spettatori (6.8%). Su Rete 4 Realpolitik raggiunge 678.000 spettatori e il 3.8% nella prima parte e 478.000 spettatori e il 2.5% nella seconda parte. Su La 7 Otto e Mezzo conquista 1.132.000 spettatori (6%). Su Tv 8 Foodish arriva a 346.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 447.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 25 settembre

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.515.000 spettatori pari al 22.5%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.774.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.321.000 spettatori (13.6%), mentre Caduta Libera convince 1.938.000 spettatori (15%). Su Rai 2 Blue Bloods è seguito da 456.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 640.000 spettatori con il 4% nel secondo episodio. Su Italia 1, dopo Grande Fratello Vip (295.000 – 2.8%), Studio Aperto Mag sigla 267.000 spettatori (2.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 487.000 spettatori (3%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.153.000 spettatori (14.5%). A seguire Blob segna 894.000 spettatori (5.5%) e Il Provinciale sigla 754.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 10 Minuti è la scelta di 842.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 905.000 spettatori (5.5%). Su La 7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 214.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv 8 4 Ristoranti conquista 369.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (255.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 391.000 spettatori con il 2.5%.