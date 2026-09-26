Elisabetta Canalis, dove vive quando è in Italia

Elisabetta Canalis ha costruito ormai da anni la sua vita dall’altra parte dell’Oceano, ma il legame con l’Italia non si è mai spezzato

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha costruito ormai da anni la sua vita dall’altra parte dell’Oceano, ma il legame con l’Italia e soprattutto con la sua Sardegna non si è mai spezzato. La showgirl vive principalmente a Los Angeles insieme alla figlia Skyler Eva, ma appena gli impegni glielo permettono torna nel nostro Paese e nella terra in cui è cresciuta. Una scelta che potrebbe diventare sempre meno occasionale: Canalis ha infatti raccontato di sognare, per il futuro, un ritorno in Italia e una casa immersa nella natura, dove vivere circondata dagli animali.

Elisabetta Canalis, la casa in Sardegna

Quando torna in Italia, per Elisabetta Canalis casa significa soprattutto Sardegna. La showgirl, nata a Sassari, conserva un rapporto fortissimo con la sua terra d’origine e ad Alghero può contare sulla casa di famiglia, che rappresenta uno dei suoi punti di riferimento durante i soggiorni italiani. È qui che torna per trascorrere del tempo con gli affetti più cari e ritrovare quella dimensione lontana dai ritmi di Los Angeles.

Proprio Alghero continua ad avere un posto speciale nella sua vita. Nell’estate 2026 Canalis è tornata ancora una volta in Sardegna, concedendosi giornate di mare e relax. E il desiderio di riavvicinarsi stabilmente all’Italia sembra essersi fatto più concreto negli ultimi tempi: “Il mio desiderio, nei prossimi anni, è tornare in Italia e far vivere lì mia figlia“, ha raccontato in un’intervista. “Sogno una casa con un terreno enorme in campagna, piena di cani, cavalli di ogni età, magari adottati. Nella mia mente vedo una specie di zoo in cui essere serena circondata dall’amore degli animali: nessuno è capace di dartene di più”.

La villa a Los Angeles

La quotidianità di Elisabetta Canalis resta però legata alla California. Per anni la showgirl ha vissuto in una grande villa nella zona di Beverly Hills, una residenza su due piani circondata dal verde e dotata di piscina, grandi spazi interni e una cucina moderna. Era la casa della vita familiare con l’ex marito Brian Perri e la figlia Skyler.

Dopo la separazione dal chirurgo americano, avvenuta nel 2023, la vita di Canalis è cambiata e con essa anche la sua dimensione domestica. L’ex velina ha cambiato casa e ora vive in una tipica villetta con giardino nel cuore di Los Angeles poco distante da dove vive l’ex compagno, al quale è rimasta legata. Los Angeles resta la sua base principale, soprattutto per garantire continuità alla vita della figlia, ma l’Italia è sempre più presente nei suoi progetti.

I prossimi impegni in Italia

A riportare Elisabetta Canalis sempre più spesso in Italia è anche il lavoro. Dopo anni in cui le sue apparizioni sul piccolo schermo sono state più sporadiche, per lei si apre infatti una nuova stagione televisiva con Tú sí que vales. Canalis entra nella squadra del talent di Canale5 e torna così in un ruolo di primo piano nell’intrattenimento Mediaset.

Un ritorno che potrebbe rendere ancora più frequenti i suoi soggiorni italiani e accorciare, almeno professionalmente, le distanze con Los Angeles. Il 2026 è già un anno particolarmente intenso per lei: oltre al nuovo impegno televisivo, Canalis è tra i protagonisti di Physical Italia: da 100 a 1, la competizione che la vede mettersi alla prova insieme a sportivi e personaggi dello spettacolo.