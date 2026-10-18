Letizia di Spagna, il braccialetto preziosissimo che non indossava da 22 anni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Letizia di Spagna

Nella 75esima edizione del Premio Planeta de Novela, Letizia di Spagna ha sfoggiato un bracciale speciale, un gioiello di diamanti che per oltre vent’anni.

Il bracciale di Letizia di Spagna, nascosto per 22 anni

Il bracciale sfoggiato da Letizia di Spagna è uno dei pochi gioielli che possiede sin dalle nozze con Re Felipe. Un prezioso che ha tenuto sempre nascosto, indossandolo per l’ultima volta poco prima del matrimonio della Regina Mary e del Re Federico di Danimarca, celebrato nel maggio 2004.

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All’epoca Letizia sfoggiò il bracciale nel corso di un party pre-matrimoniale a Copenaghen insieme Felipe che all’epoca era il suo fidanzato. Dopo quell’uscita, la futura regina decise di non indossare più il prezioso di diamanti, tirandolo nuovamente fuori per prendere parte al Premio Planeta de Novela.

Il 15 ottobre Letizia di Spagna si è presentata alla cerimonia con un look elegantissimo, indossando un abito nero con intagli geometrici sulle spalle e sulla scollatura, capelli pettinati di lato e con morbide onde. A Barcellona, Letizia e Felipe hanno presieduto la cerimonia di consegna del celebre premio letterario, considerato “il premio più prestigioso al mondo per un romanzo inedito”.

Nel corso della cerimonia la scrittrice Isabel Allende è stata proclamata come vincitrice del Premio Planeta 2026. La romanziera cilena ha ricevuto sul palco il premio, consegnato proprio dal Re e dalla Regina.

“Oggi celebriamo la 75ª edizione del Premio Planeta per la narrativa, a testimonianza della forza di questo progetto e del suo profondo legame con scrittori e lettori, come confermato dal numero record di candidature di quest’anno”, ha spiegato Felipe nel suo discorso.

“La libertà di immaginare altre vite ci permette di riconoscerci nelle esperienze altrui – ha aggiunto -, di avvicinarci a realtà diverse dalla nostra e di scoprire, in questa diversità, sia ciò che ci unisce sia ciò che ci rende diversi. In questa possibilità di conoscerci meglio, di comprendere gli altri e di riconoscere la pluralità umana, risiede uno dei maggiori contributi della letteratura alla nostra convivenza democratica”.

I gioielli di Letizia di Spagna

Da sempre i gioielli di Letizia di Spagna si dividono fra la collezione storica della Corona, ossia le Joyas de pasar, e i suoi preziosi più moderni. Fra i gioielli storici troviamo il collier di chatones appartenuto a Victoria Eugenia. Si tratta di una collana di diamanti tondi che fu regalata da Alfonso XIII a sua moglie per poi essere tramandata da una regina all’altra.

La Cartier Loop Tiara è invece un diadema con diamanti e perle, realizzato nel 1879 da Cartier per volere dell’arciduchessa Maria Cristina d’Austria. La Tiara Fleur de Lys, conosciuta come “La Buena”, è invece il diadema più conosciuto e importante dei reali spagnoli. Un prezioso decorato con il celebre giglio dei Borbone e straordinari diamanti. Non manca poi una collana di diamanti e perle grigie che apparteneva alla regina Maria Cristina.

Fra i gioielli preferiti di Letizia di Spagna troviamo invece l’anello di Karen Hallam, un anello dorato con design minimalista ricevuto dalla Regina come regalo dalle figlie Leonor e Sofia. Un prezioso che indossa tutti i giorni.

Sofia e Leonor hanno regalato alla madre anche un anello in oro giallo 18k con l’incisione della frase “Amor che tutto move” ispirata da Dante. Infine Letizia è legatissima all’anello di fidanzamento ricevuto da Felipe nel 2003. Un anello in oro bianco, classico e con sedici diamanti.