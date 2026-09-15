Letizia di Spagna compie 54 anni, il regalo di compleanno che non riceverà

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Getty Images Letizia di Spagna compie 54 anni

Letizia di Spagna compie 54 anni e per una volta il regalo più desiderato non ha nulla a che vedere con gioielli, tiare o oggetti preziosi. Martedì 15 settembre la Regina festeggia il compleanno al Palazzo della Zarzuela, lontano dagli appuntamenti ufficiali e con una celebrazione che dovrebbe rimanere strettamente privata. Accanto a lei il marito Felipe e, forse, la primogenita Leonor. Ma un’assenza rischia di farsi sentire più di qualsiasi altra.

Il compleanno di Letizia di Spagna e i regali di Felipe

Cosa regalare a una donna che apparentemente possiede già tutto? Negli anni Felipe ha trovato più di un modo per sorprendere Letizia, alternando grandi gioielli a pensieri decisamente più semplici.

Tra i doni legati alla loro storia figura l’anello in oro bianco ricevuto in occasione dell’annuncio del fidanzamento, mentre nella collezione della sovrana sono entrati anche preziosi dal forte valore familiare, come la collana di perle e zaffiri appartenuta a Maria Mecedes di Borbone delle Due Sicilie.

Non sono mancati gli orecchini Stella Polare, le acquamarine di Bvlgari e soprattutto la Tiara della Principessa, conosciuta anche come Tiara Ansorena, legata al quinto anniversario di matrimonio della coppia.

Negli ultimi tempi, però, i regali sarebbero diventati anche più personali e quotidiani. Tra quelli emersi pubblicamente ci sarebbero una camicia bianca, scelta per le sue caratteristiche tecniche e indossata dalla Regina durante un viaggio in Guatemala, e una prima edizione di El Señor de Bembibre di Enrique Gil y Carrasco, arrivata dopo una visita del sovrano a León e accompagnata da una dedica speciale per la moglie.

Il desiderio impossibile della Regina Letizia

Per i 54 anni della Regina non sono previsti, almeno ufficialmente, grandi festeggiamenti. Letizia di Spagna ha deciso di trascorrere la giornata in forma privata, circondata dalle persone più vicine e lontana dal cerimoniale che scandisce abitualmente la vita della famiglia reale.

Secondo indiscrezioni, però, pare che la Reina sia amareggiata per un desiderio che resterà incompiuto. Avere accanto, nello stesso momento, Felipe e le due figlie Leonor e Sofia. Un’immagine familiare così semplice eppure così complicata da realizzare.

Leonor, impegnata negli studi universitari in Scienze Politiche all’Università Carlos III, si trova infatti a Getafe, a poca distanza da Madrid. Ben diversa è la situazione della sorella minore.

L’Infanta Sofia si trova a Parigi, dove ha iniziato il secondo anno di Scienze Politiche e Relazioni Istituzionali al Forward College, dopo aver trascorso il primo anno a Lisbona. La distanza dalla Spagna rende dunque complicata la sua presenza alla Zarzuela per il compleanno della madre.

Una piccola grande nota malinconica. Resta naturalmente aperta la possibilità di una sorpresa dell’ultimo minuto, magari con un ritorno di Sofia a Madrid per spegnere le candeline insieme a Letizia. Ma le probabilità sono piuttosto scarse.

Dopo il compleanno, Letizia tornerà velocemente agli impegni istituzionali. In settimana è attesa a Oviedo, nelle sue Asturie, dove farà ritorno nella scuola La Gesta, frequentata da bambina, per presiedere l’inaugurazione dell’anno scolastico. Ma prima ci saranno 54 candeline da spegnere e un desiderio che, almeno per quest’anno, potrebbe rimanere tale: avere tutta la famiglia riunita intorno allo stesso tavolo.