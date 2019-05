Chi è Birgit Wetzinger, la moglie di Niki Lauda

editato in: da

Si chiama Birgit Wetzinger la moglie di Niki Lauda e la donna che, per salvare il campione di Formula Uno, gli ha donato un rene.

Nella sua vita, segnata da drammi e da grandi vittorie, Lauda ha avuto solo due grandi amori: Marlene e Birgit, entrambe hanno influenzato l’esistenza del pilota e gli hanno regalato due figli. Era il 1975 quando Niki, all’epoca all’apice del successo, incontrò Marlene Knaus ad una festa a Salisburgo. All’epoca lei era legata all’attore Curt Jurgens, che lasciò poco dopo aver conosciuto Niki.

Poi le nozze, arrivate cinque mesi dopo il terribile incidente Nürburgring che gli sfigurò il volto e in cui rischiò di morire. La nascita dei figli Mathias e Lukas, ma soprattutto un tradimento che nel 1982 finì su tutti i giornali e portò Lauda a diventare padre per la terza volta, pur rifiutandosi di avere contatti con il figlio Christoph.

Nel 1991 Marlene chiede il divorzio, dopo 15 anni d’amore, e l’addio di Lauda alle corse per dedicarsi all’avventura imprenditoriale. Il campione incassa il colpo, ma accusa i giornali di occuparsi troppo delle sue faccende private, mostrando una forte insofferenza al gossip. Dopo la fine del matrimonio Niki si dedica totalmente al lavoro: scrive diversi libri, lavora come consulente e fonda la sua compagnia aerea.

Proprio grazie alla Lauda Air conosce quella che diventerà la sua seconda moglie: Birgit Wetzinger. Lei ha trent’anni di meno e lavora come hostess sui suoi aerei. Si frequentano da quattro anni quando Lauda rischia di morire. I reni smettono di funzionare e il pilota si sottopone ad un trapianto, ricevendo un organo dal fratello Florian. L’operazione però fallisce, il figlio Lukas si fa avanti, ma risulta incompatibile.

A compiere il miracolo è Birgit, che decide di donare al fidanzato il suo rene. Nel 2005 l’intervento gli salva la vita e Niki Lauda, tre anni dopo, sposa la hostess. Dalla loro unione nascono due figli, Mia e Max, e il campione giura di amare per sempre la donna. “Adoro Birgit. Per me, lei è la donna perfetta – aveva svelato qualche tempo fa -. Voglio passare il resto della mia vita con lei”.

Niki Lauda è scomparso all’età di 70 anni il 20 maggio 2019.