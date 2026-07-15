George a Wimbledon in giacca e cravatta malgrado il caldo infernale scatena le polemiche, ma Kate Middleton è intransigente sulle regole

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Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Dopo Wimbledon è probabile che non vedremo più Kate Middleton coi figli fino a settembre quando inizierà la scuola. A meno che l’Inghilterra non vada in finale ai Mondiali e William con la famiglia assista alla partita. In ogni caso, l’ultima uscita pubblica della Principessa del Galles con i bambini ha scatenato un dibattito sul look di George che indossava giacca e cravatta al torneo di tennis.

Kate Middleton, la regola che nessuno può trasgredire

Come è noto, esiste un dress code piuttosto preciso per assistere ai match di Wimbledon, specialmente durante le finali. Per le donne sono consigliati abiti midi e gonne e per gli uomini la giacca e possibilmente anche la cravatta. L’uso dei cappelli è sconsigliato per evitare di limitare la visuale a chi è seduto dietro, ma con l’aumento delle temperature negli ultimi anni è concesso, purché non siano copricapi troppo voluminosi.

Kate Middleton, madrina dell’evento, è sempre molto attenta a rispettare le regole d’abbigliamento, anche se nelle ultime edizioni ha indossato cappelli di paglia per proteggersi dal sole e per la prima volta quest’anno si è presentata a una partita con un tailleur pantaloni, ma era giustificata perché aveva una serie di appunti in agenda durante la visita.

In ogni caso, per le due finali, femminile e maschile, è ricomparsa a Wimbledon con i classici abiti bon ton, tra cui quello verde oliva, firmato Emilia Wickstead, con cui ha premiato per la seconda volta Jannik Sinner.

Kate, che è molto precisa per quanto riguarda i protocolli, ci tiene che anche i suoi figli rispettino le regole e non permette loro di trasgredirle, quando non c’è una valida ragione per farlo.

Così, se lei ha sfoggiato un abito midi per la finale e sua figlia Charlotte un grazioso vestito blu elettrico con ballerine bianche, George si è presentato in camicia, pantaloni lunghi, giacca, cravatta e mocassini. Il suo look era di fatto identico a quello di papà William.

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Kate Middleton, la polemica sul look di George

Se per un adulto è difficile indossare un completo sotto il sole estivo, a maggior ragione lo è per un ragazzino di 13 anni. Inoltre, durante la finale si sono toccati i 30 gradi e non è stato facile resistere a tali temperature.

Era evidente che George stava soffrendo il caldo, tanto da utilizzare un ventilatore portatile per farsi aria e indossare, come sua sorella, un cappello di paglia e gli occhiali da sole.

L’abbigliamento del primogenito di Kate e la sua insofferenza alle temperature elevate hanno suscitato un acceso dibattito sui social. “Come fanno con questo caldo a indossare giacca, cravatta e camicia a maniche lunghe? 🫤🫣🤔”, domanda qualcuno. E in molti si chiedono perché abbiano obbligato George a vestirsi così.

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Ma la risposta è semplice: questo è il dress code richiesto e William e Kate hanno deciso di farlo rispettare anche ai loro figli, perché devono essere d’esempio. D’altro canto, la presenza di George e Charlotte nel royal box rappresenta un’eccezione. Infatti, prima di loro era proibito l’accesso ai bambini.