acasadi Filippo Bisciglia, nel centro di Roma con terrazza e vista mozzafiato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Attore, showman, ma soprattutto conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia vive in un appartamento al centro di Roma. Un luogo accogliente dove il presentatore accoglie gli amici più cari e si prepara per affrontare le puntate del reality.

La casa di Filippo Bisciglia

Tornato da qualche tempo single dopo l’addio a Pamela Camassa, Filippo Bisciglia vive in un appartamento nel cuore di Roma. Un luogo che spesso i fan sono riusciti a intravedere durante le dirette social o nei post pubblicati su Instagram. Il conduttore d’altronde è particolarmente geloso della sua privacy e ha sempre parlato poco della sua vita privata.

Filippo ama lo stile moderno, per questo la sua casa ha un arredamento minimal con colori chiari e piuttosto base. Spesso nelle Stories che posta su Instagram si può ammirare il suo divano chiaro, in perfetto contrasto con il parquet scuro della casa. Anche la zona cucina è in stile moderno, con mobili essenziali e sedie in plexiglass.

La zona più bella della casa però è la terrazza. Uno spazio esterno, con un tavolo e delle sdraio, affacciato direttamente sui tetti di Roma. La vista dall’appartamento di Filippo Bisciglia è davvero spettacolare e il conduttore ama godersela ogni giorno.

Il successo di Filippo Bisciglia e Temptation Island

Classe 1977, Filippo Bisciglia è uno fra i conduttori più apprezzati del momento. Arrivato al successo grazie al Grande Fratello, ha saputo conquistare il pubblico con la sua empatia, diventando il conduttore ufficiale di Temptation Island.

Una puntata dopo l’altra, un’edizione dopo l’altra, Filippo è entrato nel cuore dei telespettatori, seguendo le storie e le vicende delle varie coppie con grande passione e bravura.

“In questi anni il pubblico si è affezionato a Temptation perché si immedesima nelle storie – ha raccontato il conduttore -. Tutti abbiamo vissuto, stiamo vivendo o vorremmo vivere quello che, anche in maniera esagerata, vivono le coppie. Ho 48 anni, di storie ne ho viste tante”.

Dopo aver registrato l’ultima edizione di Temptation Island in Calabria, Filippo è finalmente tornato a Roma, a casa sua. E sarà dal salotto di casa, forse in compagnia dell’amica Maria De Filippi e di tutta la reazione dello show, che seguirà le puntate del reality più amato dell’estate.

Un successo, quello del programma, che non accenna a fermarsi e che va di pari passo con quello di Bisciglia, diventato ormai inscindibile dallo show. Il pubblico d’altronde lo adora e lui sa rivestire perfettamente il ruolo di moderatore fra falò, litigi e colpi di testa dei fidanzati.

“Si affezionano e io mi affeziono a loro, mi vedono come un punto di riferimento – ha confidato qualche tempo fa a Repubblica -. Durante i falò non mi metto in mezzo, faccio vedere i video, ma non posso direzionare nessuno. Intervengo se ci sono frasi offensive. Al falò di confronto, dico che sarei sceso chiedendo scusa. Uno può sbagliare e essere perdonato. Quando ribattono: “Ma io non ho detto nulla”, mi tocca rispondere: “Abbiamo i video””.