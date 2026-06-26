Stefano De Martino e Gerry Scotti insieme sul palco: l’incontro unico al Premio Biagio Agnes

Un incontro unico tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, che sul palco del Premio Biagio Agnes si sono lasciati andare anche a un abbraccio

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IPA Gerry Scotti e Stefano De Martino

Un incontro che non ha precedenti quello tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: i due conduttori, sulla cresta dell’onda per essere al timone delle trasmissioni dell’access prime time rispettivamente di Rai e Mediaset, sono saliti insieme sul palco del Premio Biagio Agnes a Piazza di Spagna, a Roma. I due hanno aperto la serata – condotta da Mara Venier e Alberto Matano, in onda su Rai1 venerdì 3 luglio – trasformando una premiazione formale in un momento di clamoroso retroscena televisivo.

Stefano De Martino e Gerry Scotti, l’accordo svelato al Premio Biagio Agnes

Un incontro che è già destinato a rimanere nella storia della tv quello tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: a piazza di Spagna, in occasione della 18esima edizione del Premio Biagio Agnes, sono saliti insieme sul palco, dove hanno ricevuto il premio per la Televisione dalle mani di Bruno Vespa.

Ad aprire la serata, condotta da Mara Venier e Alberto Matano, sono stati proprio i due conduttori, che ogni sera si contendono lo scettro di re della fascia dell’access prime time, senza mai surclassarsi vicendevolmente. E così, davanti alla platea composta dai principali dirigenti televisivi, Scotti e De Martino hanno mostrato al mondo la loro alleanza, lanciato un messaggio al tempo stesso ironico e importante: “Se fosse per noi l’access prime time finirebbe alle 21.30. Fateci finire alle 21.30!”.

Una richiesta che accende i riflettori sulla durata sempre più dilatata dei programmi che precedono la prima serata. Gerry Scotti ha rincarato la dose guardando la platea: “Lo diciamo davanti a questa platea di direttori, fateci finire alle 21.30“, trovando la sponda immediata di De Martino, che ha svelato un dettaglio non da poco: “Ci stanno lavorando”.

A dare manforte alla proposta è intervenuto persino Bruno Vespa, salito sul palco per consegnare i premi, rilanciando con ironia: “Io finirei anche alle 21.15”.

L’amicizia oltre lo schermo

Il momento della premiazione ha svelato un’amicizia nata dietro le quinte tra i due volti principali della rete ammiraglia e di Canale5. De Martino e Scotti hanno infatti ammesso di sentirsi spesso in privato, soprattutto dopo che, con il passare dei mesi, i risultati ottenuti dai rispettivi programmi hanno dato vita a un confronto costante.

“Ci siamo mandati dei messaggi quando abbiamo capito che andavamo abbastanza bene“, ha spiegato il conduttore di Affari Tuoi. “Abbiamo cominciato a creare delle metafore: prima eravamo due negozi che si affacciano sulla stessa strada, ora siamo due centri commerciali”.

IPA

L’incontro è diventato anche un’occasione per uno scambio di battute di profonda stima reciproca. Alla domanda su cosa invidiasse del collega anziano, De Martino ha risposto: “La voce: se sono all’estero e accendo la televisione, sento la voce di Gerry Scotti e mi sento a casa”. Scotti, dal canto suo, ha sottolineato il talento del giovane collega: “A 35 anni non mi voleva neanche Deejay Television e De Martino fa Sanremo…”.

Sul palco non sono mancati i regali simbolici per celebrare questa amicizia oltre lo schermo: un pacco azzurro di Affari Tuoi consegnato a Scotti e i gadget ufficiali de La Ruota della Fortuna per De Martino.