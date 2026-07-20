Edoardo, chi è il figlio di Gerry Scotti e cosa fa

IPA Gerry Scotti e suo figlio Edoardo

Edoardo Scotti è l’unico figlio di Gerry Scotti, il noto conduttore televisivo. I due sono molto legati e hanno avuto anche modo di lavorare insieme. Edoardo, classe 1992, è nato dal matrimonio (poi naufragato) tra Gerry e Patrizia Grosso. Scotti Junior è un regista appassionato di fotografia e viaggi. Lontano dalla tv per sua scelta, è diventato il CEO di una startup di successo, la Thousand Dreams, basata sull’intelligenza artificiale e sulla creatività umana, già attenzionata da Forbes per i progetti e l’innovazione.

Il figlio di Gerry Scotti, chi è Edoardo

Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti, è nato a Milano il 10 marzo 1992 sotto il segno dei Pesci. Il ragazzo è frutto dell’unione tra il presentatore e Patrizia Grosso, una donna estranea al mondo dello spettacolo e legata a Gerry dal 1991 al 2008. Una separazione piuttosto dolorosa, che ha segnato profondamente il conduttore e di cui non ama parlare troppo.

“Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato, ne ho sofferto molto”, ha ammesso Gerry Scotti.

“Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio“. Nonostante la separazione Gerry ha saputo creare un legame molto solido con Edoardo.

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Il giovane Scotti ha deciso di realizzare il suo sogno da bambino, quello di diventare un regista. Ha seguito corsi di regia e fotografia a Los Angeles e nel 2011 ha avuto modo di lavorare con il padre Gerry a Lo show dei record. È diventato anche inviato speciale del programma, facendo alcuni collegamenti da tutto il mondo. Nel 2015 ha continuato a lavorare come regista, dividendosi tra Mediaset, Rai e Sky. Tra le tante cose è stato assistente alla regia del format Cucine da incubo. Oggi è invece alla guida della Thousand Dreams, startup contemporanea che si occupa di intelligenza artificiale e creatività umana.

“Non sono pentito di nulla nella vita, ma – essendo stato molto preso dal lavoro – sono convinto che mi sarei regalato di più se avessi passato più tempo insieme a Edoardo”, ha dichiarato una volta Gerry Scotti a Silvia Toffanin, consigliando pubblicamente al figlio di non trascurare i suoi bambini.

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La vita privata di Edoardo Scotti, moglie e figli

Edoardo Scotti è sposato con Ginevra Piola, una giornalista di Mediaset alla quale è legato dal 2013. Nel 2021 è nata la prima figlia della coppia, Virginia, che ha reso Gerry Scotti nonno per la prima volta, mentre il 12 gennaio 2023 è arrivato il secondogenito Pietro. Edoardo Scotti è diventato ancora padre nel 2025.

Sul suo ruolo di nonno, Gerry Scotti ha confidato a Verissimo: “Mi rendo disponibile se serve qualcosa, a chiamata. Insomma sanno che il nonno c’è. Avevo una paura terribile a tenere la nipotina in braccio, nemmeno con mio figlio ero così imbranato”.

E poi: “L’insostenibile leggerezza di essere nonno ti dà un senso di euforia al quale corrispondono dolori alla schiena e alle ginocchia che ti riportano a terra. So che quando mi verrà voglia di fare cavalluccio ne soffriranno le mie articolazioni. Ma mi piace pensare che ho ricaricato l’orologio biologico con mia nipote. È bello essere nonni. Lo auguro a tutti, cercate di diventare nonni”.

Edoardo Scotti è appassionato di regia, fotografia e viaggi. Sul suo account Instagram, seguito da oltre 12mila follower è possibile trovare molti scatti di paesaggi nonché quelli alla moglie, alla quale è molto devoto. “Mi fai sentire così speciale”, ha commentato una volta Ginevra, che ha iniziato a lavorare a Mediaset nel 2018, dopo la laurea in Lettere e Filosofia e diverse esperienze.