Gerry Scotti, vita da nonno: “Avevo paura a tenere Virginia in braccio”

editato in: da

Gerry Scotti sta vivendo appieno la sua esperienza da nonno: il 15 dicembre scorso infatti è nata la nipotina Virginia, la primogenita di Edoardo Scotti e di Ginevra Piola.

In un’intervista al Corriere della Sera il noto presentatore tv ha raccontato la sua nuova vita lontano dal piccolo schermo e da nonno a tempo pieno, un’avventura che gli sta regalando tantissime gioie, ma anche qualche difficoltà:

Avevo una paura terribile a tenere la nipotina in braccio, nemmeno con mio figlio ero così imbranato. E poi il periodo che stiamo vivendo impone un sacco di attenzioni: mascherina, gel, disinfezioni, è una preoccupazione in più anche se ho già avuto il Covid.

Scotti infatti ha vissuto giorni difficili in ospedale, tra la paura e il dolore nell’anticamera della terapia intensiva. Come tanti altri, il conduttore ha combattuto l’infezione da Coronavirus, ma adesso che il peggio è passato si sta godendo i momenti insieme alla sua nipotina:

Ora vedo che – sarà per le mie forme morbide – Virginia si addormenta volentieri in braccio. Appena posso me la spupazzo e me la godo, anche se quando sono così piccoli il rapporto è piuttosto animalesco.

Nell’intervista Gerry Scotti ha anche svelato anche che il nome della nipotina per lui ha un significato speciale: “Il mio nome ogni volta è una sorpresa, per tutti sono Gerry ma mi chiamo Virginio, un nome che hai declinato al femminile è molto più gradevole bello. Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuora. È stato davvero un gran regalo“.

Poco tempo fa il presentatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto tenerissima che lo ritraeva a passeggio insieme alla neonata nipotina Virginia. “È da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato…”, ha scritto scusandosi con i fan per l’assenza dai social.

Se la vita privata sta regalando gioie immense, lo stesso si può dire per quella professionale: tutti gli ammiratori del conduttore – che al momento è in onda con le repliche di Caduta Libera – lo vedranno i primi di marzo nuovamente in tv con Striscia La Notizia, prima con Francesca Manzini e poi con Michelle Hunziker.