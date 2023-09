Gerry Scotti: finalmente la verità su Sanremo 2024

Alla prossima edizione del Festival di Sanremo manca ancora parecchio, ma gli italiani sono già all’erta. Chi affiancherà il padrone di casa alla conduzione, quali saranno gli artisti in gara, ci saranno altre emozionanti polemiche? E, soprattutto, sul palco dell’Ariston vedremo anche Gerry Scotti? La voce girava incessante da settimana e, adesso, finalmente, c’è una risposta.

Gerry Scotti, per lui niente Sanremo

“Sanremo? Io lo guarderò da casa mia” ha detto sicuro Gerry Scotti, ospite della domenica pomeriggio di Verissimo. Interrogato sulla questione da Silvia Toffanin, il conduttore Mediaset ha smentito le voci che lo davano come prossimo co-conduttore di Sanremo 2024, al posto di Fiorello, che già alla scorsa edizione aveva preferito la scanzonata libertà del dopo festival.

Proprio Fiorello, infatti, si era mostrato entusiasta all’idea di Scotti all’Ariston: “Sarebbe un riconoscimento alla carriera” aveva affermato lo showman siciliano. Scotti, fresco del debutto di una nuova edizione di Caduta Libera, ha ringraziato il collega e i fan della stessa opinione: “Non sarò al Festival. Poi, sarei falso se non dicessi che le migliaia di commenti positivi che mi sono arrivati, come quello di Fiorello, mi hanno riempito il cuore. Ringrazio tutti”.

Il retroscena della foto con Amadeus

I rumors riguardanti Gerry Scotti a Sanremo 2024 sono stati scatenati da un post di Amadeus che, sul profilo Instagram apertogli da Chiara Ferragni prima di litigare con il marito dietro le quinte dell’Ariston, ha pubblicato una foto che lo mostra a fare colazione con il collega: “Beccati!” aveva scritto nella didascalia. Pochi giorni dopo, Scotti aveva chiesto sui social: “Qualcuno conosce un albergo a Sanremo?”

Ma era tutto un bluff, a Toffanin, Gerry Scotti ha confessato: “Abbiamo fatto un casino io e Ama. Questa foto nasce dalla tipica paparazzata. Infatti, il mio commento su Instagram era: ‘Oddio e adesso chi glielo dice a Giovanna che io e te facciamo colazione insieme’. Da lì sono arrivate una serie di supposizioni e subito la più cavalcata è stata Gerry Scotti a Sanremo”.

A quanto pare, dunque, il conduttore Mediaset non sembra avere alcuna intenzione di lasciare la rete gestita da Pier Silvio Berlusconi per approdare alla Rai, fosse anche per una settimana. “Abbiamo parlato di tutto. Di medicine, di figli, di pressione, di colesterolo, e poi purtroppo abbiamo parlato anche di Milan e Inter. Vi giuro che la parola Sanremo non è nemmeno stata mai pronunciata. Per cui oggi ho il piacere di dirvi che guarderò Sanremo da casa mia ma non sarà al Festival”. Stavolta, però, tutti sperano che il conduttore stia mentendo.

Gerry Scotti, volto di punta del palinsesto Mediaset

Che si stia preparando a Sanremo o meno, Gerry Scotti prosegue il suo impegno televisivo su Canale 5 dove, a partire da ottobre, condurrà Io Canto Generation, talent show canoro che vedrà sfidarsi giovani cantati tra i 10 e i 15 anni di età. Al suo fianco, Michelle Hunziker e Orietta Berti. Mentre, tra i capisquadra “ho la fortuna di avere chi ha fatto la storia della musica italiana: Iva Zanicchi e Fausto Leali, Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo”.