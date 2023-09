Amadeus a colazione con Gerry Scotti: tutto pronto per Sanremo 2024?

Un’inedita coppia ha fatto impazzire il web nelle ultime ore: parliamo di Amadeus e Gerry Scotti, apparsi sul profilo social del conduttore Rai in una serie di scatti che li immortalano insieme a colazione. Un incontro che in molti hanno letto come il possibile preludio ad una collaborazione professionale, soprattutto in vista di Sanremo 2024. Che sul palco dell’Ariston possa davvero approdare zio Gerry?

Amadeus e Gerry Scotti a colazione

“Beccati…colazione in compagnia di Gerry Scotti”: con questa didascalia, Amadeus ha accompagnato una serie di scatti che lo ritraggono in compagnia del conduttore di ‘Caduta libera’. Sono immagini ironiche e divertenti, che vedono i due presentatori alle prese con facce buffe, espressioni stranite e fragorose risate, mentre cercano di consumare la colazione in un hotel di Roma. Un momento conviviale e simpatico, che ha però letteralmente mandato in visibilio il popolo del web: in molti sperano che l’incontro possa presagire una partecipazione di Scotti al prossimo Festival di Sanremo, di cui Amadeus sarà ancora conduttore.

Sono un coro unanime di giubilo i commenti dei fan agli scatti: “Fateci sognare”, “Finalmente” scrivono gli utenti, mentre qualcuno ironizza: “Ora chi lo dice a Fiorello?”, spalla di Amadeus sul palco di Sanremo in diverse edizioni del Festival. Nell’eventualità di una collaborazione, un follower ha anche già pronto il nome per la coppia di conduttori: “Gli Amascotti”.

La coppia di conduttori a Sanremo?

Nonostante l’entusiasmo dei fan, non è arrivata nessuna conferma sulla possibile partecipazione del conduttore di ‘Striscia la notizia’ a Sanremo. Pare infatti che l’incontro tra Amadeus e Gerry sia stato del tutto casuale: i due si sono ritrovati a soggiornare nell’hotel in cui il direttore artistico si appoggia quando registra ‘Affari tuoi’, e dove in questi giorni c’è anche Gerry Scotti impegnato a Roma con le riprese di ‘Tu si que vales’.

Tuttavia non è detto che l’entusiasmo del web non possa sortire l’effetto sperato: il cast del Festival non è ancora deciso, e la partecipazione di Scotti potrebbe rivelarsi una mossa molto astuta. Il conduttore Mediaset, che ha già rinunciato a Sanremo ben due volte, riuscirebbe infatti a mettere d’accordo diverse generazioni di spettatori, e nonostante sia spesso ‘rivale diretto’ di Amadeus nei palinsesti, tra i due c’è sempre stata una forte stima reciproca.

Sanremo 2024, lavori in corso

Per il momento poche conferme e molte indiscrezioni in merito al cast del prossimo Festival di Sanremo, il quinto di Amadeus in veste di direttore artistico. I big in gara saranno 26, come lo scorso anno, mentre i giovani dovrebbero essere ridotti a 3. Cambiamenti in vista nella giuria: oltre alla sala stampa e al pubblico, ci sarà anche la giuria delle radio che andrà a sostituire quella demoscopica.

Unica presenza confermata, quella di Fiorello, grande amico oltre che spalla prescelta del direttore artistico. La curiosità principale riguarda comunque le presenze femminili sul palco, che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe ospitare quattro celebri cantanti: Elodie, Annalisa, Emma e Arisa. Dopo l’exploit di Chiara Ferragni dello scorso anno qualcuno aveva ipotizzato anche un suo ritorno, ma la road to Sanremo è ancora lunga per potersi lasciare andare ai pronostici.