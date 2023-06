Fedez “contro” Gerry Scotti dopo l’ironia su “Muschio Selvaggio”: la replica

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez, le tappe della loro relazione: l’amore, i figli e la crisi

Non è sfuggita ai più l’ironia di Gerry Scotti dopo il tanto chiacchierato litigio tra Fedez e Luis Sal per Muschio Selvaggio, il podcast da milioni di visualizzazioni, con ospiti d’eccezione. Proprio su TikTok, Scotti ha condiviso un video ironico riferendosi al podcast. Nell’ultima puntata, con ospite Morgan in un’intervista difficile e cruda al contempo, Fedez ha replicato a tono a Scotti. Ma come si è arrivati a tutto questo? Procediamo per punti.

Gerry Scotti, l’ironia sul podcast di Fedez dopo la lite con Luis Sal

“È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”. Le parole di Gerry Scotti in un video su TikTok sono state riprese persino dalle principali testate giornalistiche. Alla presenza di un “alberello”, Scotti ha reagito dunque alla famosa lite tra Fedez e Luis Sal, al tormentone “dillo alla mamma, dillo all’avvocato” e soprattutto al litigio tra due colleghi e amici. L’ennesimo per Fedez (ricordate la diatriba con Fabio Rovazzi o J-Ax?).

La replica di Fedez nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio

“Amico, ma cosa ti abbiamo fatto?”. L’ultima puntata del podcast ha visto un’intervista di Morgan da parte di Fedez. Proprio il rapper ha colto la palla al balzo durante una chiacchierata sulle televisioni commerciali. E quando è stato fatto il nome di Radio Deejay, che ha contribuito al successo di Gerry Scotti, ha voluto replicare a tono al video.

“Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un’intervista dove io dicevo che ero un ignorante. Eppure, quel giorno, le ricerche su Strehler subirono un’impennata su Google, quindi in qualche modo ho contribuito a divulgare il nome di Strehler”.

Alle parole di Fedez si è aggiunto anche Morgan, ospite a Muschio Selvaggio. “Anche io sono ignorante, eppure sono un uomo colto, ma le cose che non conosco sono in realtà molte di più”. Il podcast, alla fine, è stato un successo per Fedez: un successo a cui ha inevitabilmente contribuito anche Luis Sal, e del resto è arrivato persino su Rai2 in occasione della settimana del Festival di Sanremo, a testimonianza di un prodotto forte e curioso.

Gerry Scotti e Fedez a Muschio Selvaggio

Ma perché (e come) si è giunti a tutto questo? C’è un precedente. Nel 2022, infatti, Gerry Scotti è stato ospite da Fedez a Muschio Selvaggio. Durante l’intervista, Fedez ha ammesso di non conoscere Giorgio Strehler. La sua affermazione ha creato subito quello che si definisce tamtam mediatico: pagine e notizie sul rapper, che comunque, in un mondo in cui ormai tutti fingono di sapere tutto, è stato sincero.

In seguito, in un’intervista concessa al Messaggero, Scotti ha rilasciato altre dichiarazioni. “Questi ragazzi hanno un ego talmente grande che riempie tutto quello che li circonda. (…) Diventati popolari in pochissimo tempo Fedez e tanti altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di futuro senza sapere nulla del passato. C’è tanta ignoranza”. Siamo di fronte al capitolo conclusivo? Chissà.