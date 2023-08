Gerry Scotti, vacanze da nonno: la (rara) foto con la nipotina Virginia

Fonte: IPA Gerry Scotti, nonno in vacanza con la nipotina Virginia

Gerry Scotti si sta godendo una meritata vacanza dopo un anno intenso di impegni e lavoro. Sono momenti di gioia e spensieratezza che, com’è nel suo stile, custodisce sempre con estrema attenzione alla riservatezza e ala privacy. Rare le volte in cui parla della sua vita privata, ancor di più quelle in cui mostra scorci della sua famiglia, ma stavolta il conduttore ha voluto fare un’eccezione. È talmente grande la gioia che ha voluto condividere su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alla nipotina Virginia, semplicemente adorabile.

Gerry Scotti, la rara foto con la piccola Virginia

Virginia è una presenza speciale nella vita di Gerry Scotti. La bambina, che oggi ha due anni e mezzo ed è nata dall’amore tra il figlio Edoardo e la nuora Ginevra Piola, porta il suo nome e lo ha reso nonno per la prima volta nel dicembre 2020. Un evento che lo ha segnato profondamente, come del resto accade a ogni genitore che intraprende questo “ruolo” unico.

Sono tanti i VIP che amano condividere i momenti più belli e divertenti con i propri nipotini, su tutti Mara Venier che stravede per il piccolo Claudio, detto Iaio. Ma Gerry Scotti non è mai stato tipo da foto, video o grandi proclami a mezzo social, lui che della riservatezza ha sempre fatto tesoro. Stavolta, però, ha deciso di fare un’eccezione e non avrebbe potuto compiere scelta migliore.

Talmente è grande l’entusiasmo per questi giorni di vacanza e spensieratezza con la piccola Virginia, che ha mostrato un raro momento trascorso insieme alla nipotina. Sono insieme in piscina e lui la lancia teneramente nell’acqua per farle fare un bel tuffo. Un gioco che sa di amore. E non importa che quell’unico scatto sia sfocato – forse volutamente -, quel che conta è la dolcezza che trasmette con la sana genuinità che da sempre lo contraddistingue.

Gerry Scotti e la gioia di essere nonno

L’amato “zio” Gerry aveva parlato ai microfoni di Silvia Toffanin della gioia di diventare nonno per la prima volta, rivelando qualcosa in più sul suo rapporto speciale con il figlio.

“Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio – aveva spiegato a Verissimo, visibilmente emozionato -. Ci siamo trovati ai giardini di Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora, mi aspetto dei nipoti multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo. Sarà una femminuccia […] Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.

Un “rimbambimento”, come lui stesso lo aveva definito, che non si è fermato in quel 2021. Edoardo Scotti lo ha reso nonno per la seconda volta proprio all’inizio di quest’anno, dando il benvenuto al piccolo Pietro. Anche in quel caso il conduttore aveva fatto una piccola eccezione, condividendo in prima persona la lieta notizia su Instagram: “Mentre stiamo registrando le prove dello Show dei Record esattamente alle 18:10 del 10 gennaio 2023 è nato mio nipote Pietro”.

“Il nonno… Patrimonio mondiale dell’Unesco”, è proprio il caso di dirlo citando il commento scritto dall’attore Claudio Lauretta a corredo dell’ultimo post del conduttore.