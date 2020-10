Kim Kardashian, 40 anni di eccessi e look pazzeschi

Kim Kardashian, una delle socialite e influencer più famose al mondo compie 40 anni. E i suoi look, insieme ai suoi scandali privati, hanno fatto storia. Una infanzia super agiata tra immense ricchezze e grandi dolori ( la morte del padre, l’avvocato di origini armene Robert, nel 2003) una famiglia allargata, fatta di sorelle e sorellastre, che per 14 anni si è raccontata senza pudori in tv, con la celebre serie “Al passo coi Kardashian” (in onda per venti stagioni, dal 2007 al 2021). E i tanti scandali, dal primo matrimonio lampo celebrato sotto LSD, al sex tape girato sempre sotto l’effetto di droga. I mille party, gli eccessi di una adolescenza turbolenta (lei, Paris Hilton, Lindsay Lohan, Nicole Ritchie erano le famose party girl di Hollywood) e poi la maturità, i figli avuti dal marito Kanye West (due naturali, due con madre surrogata) l’attività imprenditoriale - abbigliamento, trucchi, lingerie – di successo. Oggi Kim è una neo-quarantenne realizzata e ricchissima, ancora più di prima. Che festeggia i 190 milioni di follower e dice di sé: “Vorrei provare a essere uomo, solo per il piacere id fare sesso con me stessa”