Kanye West regala a Kim Kardashian un videomessaggio del padre defunto

Gli americani sono kitch e tamarri nell’animo, ma anche per questo li adoriamo. Basti pensare alla pacchianeria di molte loro case e outfit, alle decorazioni esagerate ed eccessive per le festività e alla ostentazione consapevole e compiaciuta di cotanto cattivo gusto.

Rientra in questo filone il regalo, che per molti di noi sarebbe macabro e inquietante, per loro “meraviglioso” che il già megalomane di suo Kanye West ha fatto alla mogliettina Kim Kardashian per il suo 40esimo compleanno. Ovvero: un messaggio dall’aldilà (creato grazie all’intelligenza artificiale) del papà di Kim, Robert, morto nel 2003 per un tumore all’esofago. Nel video l’uomo, sotto forma di ologramma, fa gli auguri alla figlia e si congratula con lei per la donna, moglie e madre che è diventata, per la costanza e l’energia con cui porta avanti i suoi progetti professionali e, last but not least, “per aver sposato (e procreato con) quel genio di Kanye West”.

In un momento in cui lei era già nell’occhio del ciclone, per aver portato famiglia e amici con un jet privato nel “Brando Resort” di Tahiti per festeggiare la sua entrata negli “anta”. Una festicciola da 1 milione di dollari, che in questo momento storico, di difficoltà economica e sanitaria per tutti, è parso fuori luogo. Soprattutto per l’eccessiva ostentazione dell’evento da parte degli interessati.

Ovviamente Kim si è detta entusiasta e commossa del regalo, che ha prontamente esibito sui social, scrivendo : “Per il mio compleanno, Kanye mi ha fatto il regalo più premuroso della mia vita. Una sorpresa speciale dal cielo. Un ologramma di mio padre. È così realistico! L’abbiamo guardato più e più volte, pieni di emozione”

Secondo quanto riferito da TMZ, West, durante la vacanza da sogno nel Brando Resort di Marlon Brando a Tahiti ” ha condotto Kim, sua mamma Kris, le sorelle Khloe e Kourtney e il fratello Rob in una stanza buia dove è stato svelato l’ologramma.

Fonti vicine alla famiglia hanno affermato che i Kardashian hanno visto l’ologramma di Robert “diverse volte” con gli ospiti, prima di chiedere di essere lasciati “soli con esso”.

Rober Kardashian è stato un famoso avvocato di Los Angeles, membro legale del famigerato ‘Dream Team’ che ottenne l’assoluzione per O.J. Simpson dall’accusa di doppio omicidio nel 1995. (Simpson era grande amico di Robert).

Nel video, della durata di due minuti e 30 secondi , si vede l’ologramma di Robert, dire:

Buon compleanno Kimberly! Guardati: Hai 40 anni e sei cresciuta. Sei bellissima proprio come quando eri una bambina. Veglio su di te, sulle tue sorelle, su tuo fratello e sui tuoi bambini ogni giorno. Ricordi quando ti accompagnavo a scuola con la mia minuscola Mercedes ogni giorno e ascoltavamo questa canzone insieme? (l’uomo iniziava a scherzare al ritmo della hit del 1961 Who Put The Bomp di Barry Mann, ndr)

Poi l’ologramma di Robert assumendo un tono più serio pronuncia un discorso sincero a Kim su quanto sia “orgoglioso” di lei e dei suoi successi.

Sono così orgoglioso della donna che sei diventata, Kimberly, e di tutto ciò che hai realizzato. Tutto il tuo duro lavoro, tutte le attività che hai costruito sono incredibili. Ma la cosa più impressionante è il tuo impegno a diventare un avvocato e portare avanti la mia eredità.

Robert dice quest’ultima cosa sorridendo e portandosi una mano sul cuore. L’uomo, nelle intenzioni di Kanye West, fa riferimento all’attuale programma di apprendistato quadriennale di Kim presso un noto studio legale californiano, di cui ha già completato un anno, e al suo obiettivo di sostenere l’esame di avvocato nel 2022-

È una strada lunga e difficile, ma ne vale la pena. E io sono con te in ogni fase del percorso

Robert ha poi espresso il suo orgoglio per la dedizione di Kim alle sue “radici” armene e per il frequente sostegno che spesso mostra per il paese.

Il modo in cui ti connetti con le tue radici e sostieni l’Armenia significa molto per me. Sei una orgogliosa armena e io sono un orgoglioso padre armeno

E qui arriva il bello, perché all’interno di un messaggio tanto melenso non poteva mancare l’autocelebrazione dell’autore:

Ma la cosa più importante a cui ho assistito è vederti crescere la tua famiglia. Hai sposato il più grande genio del mondo, Kanye West. Sei la madre più, più, più, più straordinaria per i tuoi quattro bellissimi figli. Sono perfetti Continua a fare quello che stai facendo, Kimberly. Sei un’anima bellissima. Sappi che sono molto orgoglioso di te e sono sempre con te Ti amo, Kimberly. Dì Kourtney, Khloe e Rob che li amo e che mi manchi tutti. Non dimenticare di dire le tue preghiere

A quel punto l’ologramma di Robert è svanito nell’oscurità.

Il dono di Kanye ha chiaramente commosso l’intera famiglia Kardashian, che ( dicono le fonti) “non aveva più visto il padre in una forma così realistica da oltre 17 anni”

Le stesse fonti dicono che Kanye ha lavorato al progetto per mesi e ha passato molto tempo a rivedere vecchi filmati del padre di Kim per riportarlo in vita, trascorrendo ore e ore a visionare vecchi filmati per studiarne movenze ed espressioni. Che dire, apprezziamo (almeno) l’impegno…