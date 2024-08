“Brad Pitt e George Clooney hanno litigato perché Angelina era gelosa di Amal”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Brad Pitt, Angelina Jolie, Amal e George Clooney

Brad Pitt e George Clooney sono tra le star più attese del Festival del Cinema di Venezia 2024, dove presenteranno il film Wolfs. I due, tuttavia, non sono semplici colleghi, ma anche ottimi amici: un rapporto che prosegue da diversi decenni ma che, qualche anno fa, aveva subito una battuta d’arresto. Ad allontanarli, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata la presunta gelosia di Angelina Jolie, all’epoca moglie di Pitt, nei confronti di Amal Clooney.

La presunta gelosia di Angelina Jolie per Amal

Brad Pitt e George Clooney sono un’affiatata coppia di amici sia sul grande schermo che lontano dai riflettori. I due attori torneranno a recitare insieme nel film Wolfs, ricomponendo un sodalizio di successo al centro di pellicole come Burn after reading e Ocean’s 11. Qualche anno fa, tuttavia, il rapporto tra i due si era bruscamente raffreddato, e le motivazioni dell’allontanamento sono state rese note solo recentemente dal magazine Page Six: secondo il tabloid, sarebbe stata Angelina Jolie, moglie di Pitt, a mettere fine alla bromance, mossa da un pizzico di invidia nei confronti di Amal Clooney.

Fonte: IPA

“Angelina Jolie odia l’attenzione che viene riservata ad Amal Alamuddin. È affascinante, intelligente, elegante, ha una bella famiglia e svolge un importante lavoro di avvocato specializzato in diritti umani. È gelosa perché potrebbe rubarle la scena come benefattrice più glamour del mondo” ha spiegato una fonte vicina alla coppia. Proprio negli anni delle sue nozze con la Jolie, infatti, Brad aveva iniziato a prendere le distanze dall’amico: nel 2014 avrebbe dovuto presenziare al matrimonio di George Clooney come testimone ma rinunciò perché in quel periodo era impegnato con Angelina sul set di un film. Da quell’episodio, la distanza tra i due attori sarebbe incrementata, almeno fino al divorzio dei Brangelina.

L’amicizia ritrovata tra Brad Pitt e George Clooney

Complice la vicinanza sul set del film Wolfs, che vede protagonisti Brad Pitt e George Clooney e che sarà presentato Fuori Concorso a Venezia, i due attori sembrano essere tornati più affiatati che mai. Lo ha spiegato in una recente intervista a GQ il protagonista di Vento di Passioni: “Siamo amici da moltissimi anni, ed è divertente perché ogni tanto ci sentiamo per vedere come vanno le cose”. Probabilmente, a giocare un ruolo nel riavvicinamento, è stato il brutto periodo vissuto da Pitt, ancora impegnato in una dura battaglia legale contro la sua ex e in pessimi rapporti con quasi tutti i suoi figli.

“Le cose possono diventare complicare nella vita, e devi assicurarti che vada tutto bene. Io chiamo George molte volte nei miei periodi travagliati. So che lui mi farà da spalla, così come lui sa che farò io per lui” ha ammesso ancora Brad. Insomma, le incomprensioni sembrano totalmente risolte, e presto potremmo ammirarli anche sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia in uno splendido quartetto: se George è arrivato in Laguna con l’inseparabile moglie Amal, Pitt ha invece portato con sé la nuova fidanzata Ines de Ramon, che quasi sicuramente lo accompagnerà anche sul tappeto rosso per l’anteprima di Wolfs- Lupi Solitari.