Brad Pitt, Angelina è solo un ricordo: “Si è lasciato il divorzio alle spalle. Con Ines è felice”

Fonte: IPA Angelina Jolie, Brad Pitt e Ines de Ramon

Dopo la turbolenta relazione con Angelina Jolie, per Brad Pitt è tornato il sereno in amore. Fonti vicine all’attore, infatti, assicurano che il divorzio con l’ex collega sia solo un brutto ricordo, e che la relazione con Ines de Ramon stia diventando sempre più seria.

Brad Pitt, dopo il divorzio da Angelina può godersi l’amore

Brad Pitt non potrebbe chiedere di più. L’attore statunitense ha finalmente trovato un nuovo equilibrio personale dopo aver raggiunto un accordo di divorzio con l’ex moglie Angelina Jolie, mentre la sua storia d’amore con Ines de Ramon si fa sempre più seria. “Brad è felice che il divorzio sia alle sue spalle. Le cose sono tranquille per la famiglia” ha raccontato una fonte a People. L’insider ha aggiunto che Pitt, che condivide sei figli con l’attrice di Maleficent, è “felice” della sua relazione con la designer di gioielli spagnola, con cui ha iniziato a frequentarsi alla fine del 2022.

A fare da spartiacque nella vita di Brad è stata la fine della lunga battaglia legale con Angelina, che si è protratta per ben otto anni: nonostante i due si fossero separati nel lontano 2016, la contesa per la custodia dei figli, i beni e la loro tenuta francese, Château Miraval è andata avanti per quasi un decennio. Solo lo scorso dicembre la coppia è riuscita a raggiungere un accordo definitivo, ponendo fine alla querelle.

La relazione tra Brad Pitt e Ines de Ramon

Secondo gli amici di Pitt, Ines de Ramon sarebbe riuscita a portare nuovamente il sereno nella vita dell’attore dopo i problemi legali con la sua ex: “Ines ha un’influenza positiva su Brad. Ha una visione molto equilibrata delle cose. È triste come si sia evoluta tutta questa situazione, ma almeno è un passo nella giusta direzione” ha rivelato una fonte.

Brad Pitt, 61 anni, e Ines de Ramon, 32 anni, furono fotografati insieme per la prima volta nel 2022. All’epoca, fonti rivelarono che i due si frequentavano in segreto già da alcuni mesi. La designer di gioielli, che in passato è stata sposata con l’attore di Vampire Diaries Paul Wesley dal 2019 al 2022, alimentò ulteriormente le voci sulla presunta liaison decidendo di aiutare Pitt a festeggiare il suo 59º compleanno.

La coppia ha tuttavia fatto il suo debutto ufficiale sul red carpet solo due anni dopo, al Festival del Cinema di Venezia 2024. In quell’occasione, Ines arrivò in Laguna per presentare insieme al compagno e al collega George Clooney il film Wolfs- Lupi solitari. Curiosamente, solo qualche giorno prima Angelina Jolie era sbarcata al Lido con il film Maria, in cui vestiva i panni di Maria Callas.

La vita sentimentale di Angelina dopo Brad Pitt

Se Brad Pitt sembra aver ritrovato il sorriso accanto alla sua Ines, si sa molto poco della vita sentimentale di Angelina Jolie. Dopo il divorzio, infatti, la diva sembra aver riversato tutte le sue energie sul lavoro e sugli adorati figli, che ha spesso portato con sé anche in numerosi eventi pubblici.

Si è parlato, tuttavia, di una sua possibile relazione con Akala, rapper, poeta e attivista 40enne. I due sarebbero stati paparazzati insieme a Londra, ma, per il momento, l’attrice sembra decisa a non ufficializzare la presunta relazione.