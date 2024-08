Angelina Jolie e la verità sulla storia d’amore con Akala

Fonte: IPA Nell'ultimo anno Angelina Jolie è stata avvistata più volte in compagnia di Akala

Nessuna nuova storia d’amore per Angelina Jolie. Nell’ultimo periodo si è parlato a lungo di una presunta love story tra la diva di Hollywood e il rapper, poeta e attivista Akala ma in realtà i due sono solo buoni amici. A farlo sapere fonti vicine all’attrice che, dopo il burrascoso divorzio da Brad Pitt, non è riuscita più ad innamorarsi. Da quasi dieci anni la star è single, completamente dedita al lavoro e ai figli. Ancora provata dalla dolorosa delusione sentimentale con il collega, per ora non c’è posto per qualcun altro nel cuore della Jolie. Spazio invece all’amicizia: in Akala (vero nome Kingslee James McLean Daley) Angelina ha trovato il sostegno di cui aveva bisogno e soprattutto qualcuno con cui condividere le stesse passioni.

Akala non è il nuovo fidanzato di Angelina Jolie

Angelina Jolie e Akala non stanno insieme, nonostante le voci di una loro presunta relazione riportate un anno fa da In Touch e tornate a galla dopo che i due sono stati visti di recente insieme all’uscita da un hotel a Venezia, dove entrambi si sono recati in occasione della Mostra cinematografica. “Angelina e Akala non si frequentano. Lei è amica di lui e della sua compagna, Chanelle, anche lei a Venezia”, ha detto una fonte a People. L’attrice Premio Oscar è amica di Akala da “diversi anni”, ha assicurato una seconda fonte. Jolie, 49 anni, è attualmente single e non sta frequentando nessuno seriamente, ha aggiunto la gola profonda.

“Condividono la stessa passione quando si tratta di cause sociali e umanitarie”, ha sottolineato sempre l’insider. “Hanno fatto diverse collaborazioni nel corso degli anni che si concentrano su questioni globali come i diritti umani. Angie parla molto bene di lui”. Dichiarazioni che arrivano otto anni dopo la fine del matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt.

Angelina Jolie e Brad Pitt dopo il divorzio

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono lasciati nel 2016 dopo una lunga storia d’amore nata sul set del film Mr & Mrs Smith. Per anni hanno formato una delle coppie più belle e glamour di Hollywood ma col tempo qualcosa si è rotto. Senza mezzi termini l’attrice ha accusato l’ex marito di aver abusato fisicamente ed emotivamente di lei e dei suoi sei figli. L’attore ha sempre negato ma ad oggi nessuno dei suoi eredi sembra voler avere a che fare con lui, tanto che alcuni hanno addirittura deciso di eliminare il cognome Pitt dai documenti.

Nonostante sia ormai passato diverso tempo i Brangelina sono ancora in guerra per questioni private ed economiche. Non hanno mantenuto alcun rapporto, comunicano solo tramite gli avvocati e anche per questo gli organizzatori del Festival di Venezia hanno fatto di tutto per non farli incontrare. Entrambi, infatti, presentano in Laguna i loro nuovi progetti: lei il film Maria, in cui indossa i panni di Maria Callas, lui Wolfs, dove recita accanto all’amico George Clooney.

Mentra Angelina Jolie resta single, Brad Pitt ha voltato pagina in amore. Da circa un anno è legato a Ines de Ramon, imprenditrice nota agli appassionati di gossip per la sua love story con Paul Wesley, alias Stefan Salvatore della serie tv The Vampire Diaries. La coppia convive a Los Angeles ed è inseparabile.