Il dramma di Brad Pitt disperato per l’allontanamento dei figli

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Brad Pitt compie 60 anni: bellezza e talento in 20 film cult

Erano la coppia più bella non solo del cinema, ma del mondo. Con la loro tribù bellissima e variopinta di figli, tra naturali e adottivi, Brad Pitt e Angelina Jolie incarnavano il sogno di ogni famiglia: belli, ricchi, felici, un melting pot di culture, dall’Asia all’Africa all’America, riunite nel segno dell’amore. Brad che sceglie anche di dare il proprio cognome ai figli adottati da Angie prima di conoscerlo, in un gesto ulteriore di generosità e dedizione paterna.

Poi però, proprio come nei film di Hollywood il colpo di scena che ribalta tutto e straccia il filtro colorato della famiglia Disney: Brad che – si scopre – è alcolizzato e violento, il figlio adottivo più grande Maddox che lo accusa di maltrattamenti (il famoso episodio sul jet privato del 2016) Angelina che chiede il divorzio e la lunga e dura battaglia legale tra i due.

Il quadretto di famiglia felice e cosmopolita va in frantumi. Eppure, Brad Pitt continua ad avere il sostegno di Hollywood, che sembra quasi parteggiare per lui e non per la vittima Angelina – forse donna troppo algida e difficile per lo show biz americano – , confessa i suoi peccati, frequenta gli alcolisti anonimi e si disintossica. Pur giurando sempre di non aver mai toccato né la moglie né i figli. Angelina di contro ha il sostegno di tutti e sei i ragazzi, dai più grandi adottivi Maddox, Pax Thien e Zahara, ai naturali Shiloh e i gemelli Vivienne e Leon, che restano a vivere con lei e parteggiano unanimemente per la mamma.

E se Maddox e Pax già in passato avevano espresso astio nei confronti del padre adottivo e Zahara aveva già cancellato il cognome del padre, nelle ultime settimana una nuova doccia fredda per Brad Pitt: anche Shiloh, la primogenita naturale della coppia, ha chiesto di levare il cognome del padre e poter tenere solo quello della madre. Subito dopo che la secondogenita Vivienne si era firmata nella locandina suo primo spettacolo teatrale con il solo cognome Jolie.

E Brad? Brad, a detta degli amici, è scosso, turbato e molto addolorato. Desiderava avere dei figli più di ogni altra cosa al mondo, non a caso aveva adottato i figli di Angelina e la gioia provata alla nascita di Shiloh era stata immensa. Il suo processo di disintossicazione dall’alcol era stato dettato proprio dalla sua responsabilità come padre. Oggi, sentirsi rifiutato in quel modo è per lui motivo di grande dolore.

Che triste destino per Brad, l’uomo più desiderato al mondo dalle donne, rifiutato dalle due più importanti: le sue figlie.