Fonte: Ansa Angelina Jolie

La battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt è (quasi) giunta al termine. Il divo di Hollywood ha rinunciato alla custodia dei figli, anche perché quasi tutti hanno raggiunto la maggiore età. A lungo sono stati definiti come la coppia più bella di Hollywood: spontanei, autentici, bellissimi. Di una bellezza quasi irreale. Dietro l’amore, però, si celava ben altro, secondo quanto sostenuto da Angelina Jolie. Gli abusi fisici sarebbero iniziati ben prima dell’incidente sull’aereo nel 2016.

Angelina Jolie, l’accusa contro Brad Pitt: “Abusi fisici”

Il Daily Mail ha condiviso la dichiarazione di una fonte vicino all’attore: Brad Pitt ha rinunciato a perseguire la custodia condivisa dei figli avuti con Angelina Jolie. Una decisione arrivata dopo l’estenuante battaglia legale che è conseguita dopo la separazione nel 2016. “La conclusione è prevista per l’estate”. Di conseguenza, la Jolie manterrà la custodia dei figli, e ovviamente Pitt potrà far loro visita. C’è da dire che Shiloh compie 18 anni a maggio, mentre Maddox (22), Pax (20) e Zahara (19) non hanno un bel rapporto con il papà. Solamente Knox e Vivienne hanno meno di 18 anni, ovvero 15.

Nonostante la battaglia legale stia giungendo al termine, dall’America sono giunte ulteriori indiscrezioni sui presunti abusi fisici perpetrati da Pitt nei confronti dell’ex moglie. A rivelarlo è stato il team legale dell’attrice. “Sono iniziati prima del viaggio in aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel 2016, quando Pitt si è scagliato anche contro i bambini. La Jolie, dopo quell’episodio, lo ha lasciato immediatamente”. Alcuni documenti, ottenuti da Page Six in esclusiva, specificano inoltre che Pitt avrebbe fatto di tutto per “coprire la sua cattiva condotta personale, correlata o meno a Miraval, nel tentativo di impedirle di parlare del suo presunto abuso“.

Pax, l’attacco al papà: “Una persona orribile”

Non è il primo attacco che Angelina Jolie scaglia contro l’ex: il mondo della coppia è crollato definitivamente quando si sarebbe verificata la violenza a bordo di un aereo privato nel 2016, un fatto che l’ha spinta a chiedere il divorzio. Brad Pitt avrebbe “messo le mani alla gola a un figlio” e successivamente ne avrebbe “colpito un altro in pieno volto”. La Jolie sarebbe intervenuta nell’immediato per aiutare i figli: Pitt l’avrebbe “afferrata per la testa e strattonata, versando vino e birra addosso ai figli e a lei”.

Determinante è anche lo sfogo del figlio Pax Pitt-Jolie, che su Instagram, nel 2020, quando aveva solamente 16 anni, ha scritto: “Un essere umano orribile, una persona spregevole, uno stron*o di prima categoria. Non ha alcuna considerazione o empatia verso i suoi figli più piccoli, che tremano di paura quando sono in sua presenza”. Rivolgendosi al padre, poi, ha aggiunto: “Non capirai mai il male che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo fuori quello che vuoi, ma un giorno la verità verrà alla luce”. All’epoca, Pitt non ha commentato le dichiarazioni del figlio, si è limitato a chiudersi in un “dignitoso silenzio”, come sostenuto dal suo portavoce.