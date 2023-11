Brad Pitt, le accuse terribili del figlio e la scelta del silenzio

Fonte: Getty Images Brad Pitt con i figli Maddox, Shiloh e Pax nel 2014

La notizia bomba, pubblicate nei giorni scorsi del Daily Mail, è che Maddox Jolie Pitt, figlio adottivo di Angelina Jolie Brad Pitt ha rivolto al padre parole terribili (“Sei uno str** , un essere umano spregevole) in un post del 2020, pubblicato sul suo account privato in occasione della festa del papà e reso pubblico dal Daily solo oggi

Brad Pitt, le accuse del figlio Maddox: “Sei un essere umano orribile”

Sono terribili le accuse rivolte da Maddox al padre in un post pubblicato nel 2020 in occasione della Festa del papà: “Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole. Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo”. Aggiungendo: “Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo quello che vuoi ma un giorno la verità verrà alla luce. Quindi, Buona festa del papà, fottuto essere umano orribile”

Fonte: Getty Images

Brad Pitt, il silenzio dopo le accuse di Maddox

La seconda notizia è che Brad, che da quando di è separato dalla Jolie ha dovuto affrontare una battaglia legale e personale non da poco, dovendosi difendere da accuse terribili (abusi verso i figli, indagati dopo la famosa lite sul jet privato rivelata dal figlio maggiore Pax) confessando i suoi problemi con l’alcol, la sua riabilitazione grazie agli alcolisti anonimi, non ha replicato. Né via social né tramite i suoi avvocati che contattati dal Daily Mail non hanno voluto rilasciare commenti.

Brad ha scelto il silenzio, convinto che sia la soluzione migliore in mezzo a tanto rumore. Il silenzio contro la cacofonia di gossip e illazioni, il silenzio contro un post vecchio di 3 anni che potrebbe essere stato scritto in un momento di rabbia. Il silenzio per non ferire ulteriormente non solo il ragazzo, ma anche i suoi fratelli. Il silenzio in continuità con quello che ha sempre fatto in questi anni, in cui non ha mai aperto un profilo social ufficiale, ha sempre parlato pochissimo del proprio privato (se non quando ha confessato i suoi demoni personali, chiedendo scusa) e non ha mai lanciato contro offese ad alcunché. Forse perché divorato dai sensi di colpa, forse perché convinto che il silenzio, appunto, sia spesso la scelta migliore.

D’altronde Hollywood non ha mai abbandonato Brad, anzi. In una delle sue prime uscite pubbliche dopo il divorzio e la diffusione della notizia dei presunti maltrattamenti, durante una cerimonia degli Oscar i colleghi famosi riservarono applausi calorosi e parole di sostegno all’attore, prendendo in parte posizione nella faida famigliare. Perché Brad è un attore molto amato, apparentemente amabile e affabile con tutti. Ed è uomo, in un mondo, quello dello showbiz americano in particolare, dove quel patriarcato di cui si sente tanto parlare in questi giorni, la fa ancora da padrone. Angelina, di contro, è sempre stata una difficile, ribelle in gioventù, quasi snob e irraggiungibile nel suo ruolo impegnato poi. Non ha mai attirato molte simpatie nell’ambiente. E Brad, amicone di Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, ha sempre avuto una cerchia di affetto e solidarietà ben maggiore dell’ex moglie. Nonostante le accuse fossero pesanti e (tutte) contro di lui. Come se i suoi amici, e con loro l’opinione pubblica, non volessero credere fino in fondo a quello che hanno sempre detto i ragazzi. Perché Brad è Brad, il super sexy e bellissimo Brad, uno degli attori più belli, amati di Hollywood, il bravo ragazzo della porta accanto, che non h amai sgarrato, non è mai stato arrestato, non è mai stato in rehab. Fino al giorno in cui ha confessato dei suoi problemi con l’alcol, la sua rabbia, svelando il suo lato più fragile e meno immacolato, i suoi demoni, il suo non essere stato (sempre) così “bravo ragazzo”. Ma anche in quel caso, la solidarietà di Hollywood è stata tutta per lui.

Angelina però ha sempre avuto il sostegno dei figli, schierati compatti e apertamente con lei, anche oggi, che Zahara ha scelto addirittura di mantenere solo il suo cognome. Anche lei però, come Brad, ha scelto il silenzio, non è mai voluta scendere nei dettagli dei loro trascorsi, commentare le accuse dei ragazzi verso il padre. È andata avanti per la sua strada, mettendo i figli al centro della sua vita. Lei che prima di Brad aveva collezionato una lunga serie di fidanzati ed ex mariti, dopo di lui non si è mai più ri-fidanzata. Il centro del suo universo sono diventati i suoi sei ragazzi pargoli e l’impegno umanitario.

Una cosa però l’ha accomunata a Brad: quel riserbo che hanno sempre mantenuto verso il loro privato. Quel silenzio che dovrebbe essere di buon esempio per tanti.