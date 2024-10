Gli errori più comuni da evitare durante un matrimonio

Fonte: iStock Una sposa poco soddisfatta

Organizzare un matrimonio perfetto è il desiderio di moltissimi futuri sposi. Eppure sono diversi i dettagli a cui prestare attenzione per evitare brutte sorprese ai propri ospiti. Da questo punto di vista, l’etichetta nuziale può rivelarsi una valida e preziosa alleata, permettendo di scongiurare scivoloni e regalare a tutti un’esperienza il più possibile piacevole.

Ma quali sono gli errori più comuni che caratterizzano una cerimonia nuziale? Scopritelo in questo articolo.

Quali sono gli errori più comuni in un matrimonio

Bastano davvero piccolissimi accorgimenti per rendere i vostri fiori d’arancio più piacevoli e senza aspetti negativi: in moltissimi casi, infatti, gli inconvenienti possono essere anticipati o corretti con il minimo sforzo. La cerimonia è in ritardo? Affidate a qualcuno il compito di avvisare gli invitati sull’orario di inizio previsto. Vorreste far sentire tutti partecipi della vostra festa? Evitate di passare troppo tempo al cellulare ed iniziate a chiacchierare con i vostri invitati.

Per quanto ansia ed emozione potrebbero chiaramente giocare un ruolo chiave in un giorno così importante, cercate inoltre di non lasciarvi sopraffare, e di pianificare tutto con leggero anticipo. È impossibile tenere tutto sotto controllo, ma focalizzarsi sugli errori più comuni aiuterà ad innalzare sensibilmente il grado di soddisfazione dei vostri invitati.

Ritardi o durata eccessiva della cerimonia

Così come gli sposi si aspettano che gli invitati arrivino prima dell’inizio della cerimonia, così questi ultimi vogliono che il rito non tardi troppo rispetto a quanto indicato sugli inviti di matrimonio. È lecito che lo sposo attenda l’arrivo della futura moglie all’altare per alcuni minuti, ma se l’avvio dovesse ritardare anche di un’ora per motivazioni che non dipendono da voi, assicuratevi di avvisare i presenti su quello che sta succedendo.

Qualora l’officiante abbia avuto un contrattempo, o un improvviso acquazzone vi abbia bloccati nel traffico, fate sapere ai vostri invitati quali sono i motivi del ritardo e cercate anche di quantificarlo. Allo stesso modo, cercate di non prolungare troppo il rito: per quanto emozionante possa essere, alcuni ospiti potrebbero non apprezzare funzioni di durata superiore alle due ore.

Non prestare sufficiente attenzione agli invitati

Tra i compiti degli sposi, c’è senza dubbio quello di fare sentire amici e parenti al centro della cerimonia. Per questo motivo, soprattutto durante il banchetto, non cedete alla tentazione di passare troppo tempo sui social, ma cercate invece di scambiare qualche parola con ciascuno degli invitati. Che si tratti di una battuta, di un sorriso o di un abbraccio, aiuterà a fare la differenza.

Inviti di matrimonio senza dress code

Decidere cosa indossare quando si è invitati ad un matrimonio potrebbe rivelarsi particolarmente difficile per i vostri ospiti. Cercate quindi di semplificare loro la vita specificando sugli inviti di nozze quale sarà il dress code dell’evento, soprattutto se avete pensato ad una cerimonia particolare, magari in piscina o su una nave.

Qualora si tratti di un evento decisamente formale, chiedete agli invitati di indossare abiti da sera o cravatta, mentre se avete previsto una semplice festa in giardino non fatevi problemi a richiedere un abbigliamento casual.

Tavolate organizzate male

State ben attenti anche quando dovete organizzare i tavoli del banchetto. Assicuratevi di posizionare a debita distanza persone che non siano in buoni rapporti, ma siate certi che tutti possano avere la possibilità di intrattenere una buona conversazione tra una portata e l’altra.

Un capitolo piuttosto delicato riguarda infine i bambini: per garantire anche ai genitori di vivere un’esperienza ottimale, molti scelgono di organizzare un tavolo ad hoc per i più piccoli, magari affidandoli ad un animatore. In caso contrario, cercate di unire più famiglie con bambini nella stessa tavolata.

Location difficilmente raggiungibile

Nello scegliere la location per la propria cerimonia di nozze ci sono diversi fattori da tenere in considerazione. Se è fondamentale che il luogo rispecchi i vostri gusti e desideri, non sottovalutate l’importanza della posizione. Non tutti gli invitati, infatti, potrebbero avere un veicolo a propria disposizione, o non sentirsi preparati qualora il tragitto sia particolarmente impervio.

Cercate quindi di trovare un compromesso tra le vostre esigenze e quelle degli ospiti o, qualora non sia possibile, pensate all’eventualità di un autobus o una navetta privata che possano trasportare tutti in sicurezza.

Discorsi e brindisi troppo frequenti

Brindisi e discorsi di ringraziamento sono tra gli elementi che da sempre contraddistinguono tutti i fiori d’arancio. Tuttavia sarebbe bene stare attenti a non far assumere loro un ruolo troppo preponderante nella cerimonia: genitori, fratelli ed amici più cari potrebbero essere tentati dalla possibilità di spendere qualche parola per il proprio coniuge di riferimento, ma, immaginate nel caso di famiglie numerose come potrebbe evolvere la situazione. Soprattutto se la sintesi non fosse un dono comune ai vostri familiari.

Per quanto gratificante per voi potrebbe rivelarsi questo susseguirsi di celebrazioni e parole di stima, gli ospiti potrebbero trovarlo piuttosto noioso. Cercate quindi di dedicare un unico momento del ricevimento a questa tradizione, così che per il tempo restante i vostri invitati possano godersi cibo e musica.

Menù di scarsa qualità e poco abbondante

Il cibo servito durante un matrimonio ha la stessa importanza di decorazioni e abiti nuziali. Soprattutto per gli invitati. Assicuratevi quindi di portare in tavola non solo pietanze di ottima qualità, ma anche in quantità necessarie a soddisfare eventuali richieste di bis.

Fattore ancora più importante, quello della varietà. Cercate di bilanciare nel vostro menù diversi sapori, o di offrire più opzioni soprattutto per quanto riguarda appetizer e buffet. Infine, prestate attenzione ad eventuali intolleranze alimentari e allergie degli invitati: stilate una lista da recapitare al ristorante, così che possano preparare dei menù ad hoc in vista del giorno del sì.

Playlist musicale poco coinvolgente

Nel corso del ricevimento, molti sposi decidono di movimentare la cerimonia con musica live o Dj. Qualora abbiate optato per una soluzione di questo tipo, cercate di coinvolgere i vostri invitati il più possibile: curate quindi una playlist in cui si alternino diversi generi musicali, e date loro la possibilità di fare anche delle richieste. In questo modo, tutti si sentiranno parte integrante della festa, e, chissà, avranno la possibilità di scoprire nuovi brani musicali.