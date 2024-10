RomaSposa 2024, tutte le tendenze del wedding

Torna dal 24 al 27 Ottobre nella Capitale l’appuntamento con RomaSposa, uno dei principali punti di riferimento nel settore del wedding in Italia. Da 35 anni, questa fiera offre ai futuri sposi l’opportunità di scegliere in un’unica occasione tutti i prodotti e i servizi necessari per rendere il giorno del sì semplicemente indimenticabile. Per l’occasione, il pubblico potrà assistere a favolose sfilate, eventi nell’evento ed esposizioni del settore in una location esclusiva, quella del Palazzo dei Congressi.