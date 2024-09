I Clooney a Venezia, rovinosa caduta sul red carpet. George salva la situazione

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

George e Amal Clooney sfilano sul red carpet del Festival di Venezia quando un fotografo perde l’equilibrio e cade rovinosamente a terra. La star di Hollywood non ci pensa due volte a voltarsi e a soccorrerlo, assistito dalla moglie. Per poi salvare la situazione con una delle sue gag, superando l’imbarazzo che si era creato. Quando la classe non è acqua.

George Clooney soccorre il fotografo caduto

George Clooney ancora una volta si è dimostrato un uomo di notevole levatura, molto simpatico e rispettoso degli altri. In effetti, non è da tutte le star prestare così tanta attenzione nei confronti dei fotografi, spesso considerati una “seccatura” cui ci si deve sottoporre, il prezzo che si deve pagare per il successo.

Non così per George e per Amal. La coppia, incantevole alla Mostra del Cinema di Venezia, è sul red carpet di Wolfs – Lupi solitari, il film che Clooney ha girato assieme all’amico Brad Pitt, anche lui in Laguna con la fidanzata Ines De Ramon.

Mentre i Clooney inscenano a Venezia la loro speciale magia, uno dei fotografi capitombola a terra sul red carpet. Un momento piuttosto imbarazzante per il professionista.

Ma interviene George che velocemente va verso di lui e lo aiuta a rialzarsi. Poi scherzando, si assicura che lo abbia immortalato a dovere con sua moglie e infine gli prende la macchina fotografica e va assieme agli altri fotografi, provando l’ebrezza di mescolarsi con loro e fare il loro lavoro. Naturalmente gli addetti ai lavori sono in estasi, quasi non ci credono che proprio George Clooney è seduto in mezzo a loro.

In tutto ciò, Amal non è stata indifferente. Anche lei ha prestato soccorso al fotografo, lasciando però che fosse il marito l’eroe della situazione ed è apparsa molto divertita da quanto è successo poi. Insomma, George ha davvero salvato la situazione, trasformando il momento di disagio in una scenetta divertente. Sicuramente questo sarà uno degli episodi memorabili dell’81esima edizione del Festival di Venezia.

Amal Clooney incanta Venezia in Atelier Versace

Amal indossa uno splendido abito da sera, giallo pallido, firmato Atelier Versace. Si tratta di un vestito leggero con spalline sottili, gonna ampia decorata con piccole frange sottili. I lunghi capelli lasciati ricadere sulle spalle, è magnifica. E poi con George sono scambi di sguardi innamorati, sorrisi, una dolce intimità che mostra quanto siano innamorati.

Amal e George Clooney, 10 anni di matrimonio a Venezia

D’altro canto, Clooney nella città lagunare si sente come a casa. Infatti, è lì che ha scelto di sposare Amal nel 2014 a fine settembre, con un matrimonio degno di una star, durato tre giorni. Ogni volta che torna a Venezia George ripete l’incantesimo. E quest’anno lo ha fatto di nuovo, a 10 anni dalle nozze, soccorrendo il fotografo, ma anche con lo scambio di battute e di gag assieme all’amico Brad Pitt.