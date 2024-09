Clooney-Pitt show a Venezia, scherzi e risate: l’età è solo un numero sul red carpet

Il Festival del Cinema di Venezia 2024 si riconferma palcoscenico di grandezza, sia per i film in concorso, sia per i momenti iconici che ci regala: indimenticabili Pitt e Clooney

Fonte: Getty Images Festival del Cinema di Venezia, look della quinta serata: gli occhi su George e Amal

Tutta Venezia ai loro piedi. È incredibile l’atmosfera che sono riusciti a creare George Clooney e Brad Pitt sul red carpet della quinta serata del Festival del Cinema di Venezia 2024, quella svoltasi domenica 1 settembre. Sono arrivati (quasi) per ultimi, ma hanno fatto valere l’attesa. I due erano a Venezia per presentare Wolfs di Jon Watts, film fuori concorso di cui sono protagonisti e in cui recitano insieme per la prima volta dal 2008, quando uscì Burn After Reading – A prova di spia. Una coppia di burloni, che, dall’arrivo in mototaxi, al red carpet, fino alla fine della proiezione, ci hanno dato alcune importanti lezioni. Prima di tutto che Clooney e Pitt sono professionisti, ma prima di tutto sono affiatati amici. E poi, che l’età è solo un numero. I due si sono mossi come due ragazzini sul tappeto rosso con un solo obbiettivo: divertirsi e divertire.

Clooney e Pitt show: gli scherzi e le risate sul red carpet

Sarà difficile per gli altri attori che sfileranno sul tappeto rosso di Venezia battere questo momento già diventato iconico. Lo scambio di due Divi come Brad Pitt e George Clooney è stato un successo, sia come visibilità mediatica al Festival (già molto conosciuto e seguito, ma che sicuramente apprezza la sferzata di allegria e di possibile interesse di non addetti ai lavori), sia come interesse per il film fuori concorso che i due attori hanno presentato in Laguna.

Appena hanno calcato il red carpet si sono sentiti a casa. A ragione, perché sul tappeto rosso loro ci hanno passato una vita. Hanno iniziato a prendersi in giro, belli e canzonatori, a scherzare sugli “acciacchi dell’età” e ad ammiccare ai fotografi. Si sono scambiati di posto, danzandosi attorno, e lanciandosi significative occhiate di intesa. Bella la scena del mimo dei fotografi e bello anche quando a turno si sono messi tra i fan urlanti fingendo di scattarsi foto a vicenda. Insomma, è stata un “two man show” unico nel suo genere. Nessuno dei due a badato alla propria età, ma in effetti, come direbbe qualcuno, “i 60”, che sono gli anni di Brad Pitt, “sono i nuovi 30”. E allora, per dirlo all’americana, let’s go! George Clooney na 63, ma rimane lo stesso ragazzino che abbiamo imparato ad amare nelle corsie di ER – Medici in prima linea. La ciliegina sulla torta? I due Divi si sono presentati sul red carpet con, rispettivamente, la compagna, nel caso di Pitt, Ines de Ramon, e la moglie, nel caso di Clooney, Amal. Bellissime, sì, ma anche splendenti della luce che hanno le persone che nella vita tante ne hanno fatte e tante ne faranno, e che hanno rise, divertite dello stesso divertimento dei compagni. Nuove vite e nuove felicità in arrivo, uno sguardo verso un futuro dove le difficoltà, almeno nella vita privata, possano dirsi superate. La première (in ritardo) e il ritorno insieme George Clooney e Brad Pitt non sono certo nuovi al red carpet di Venezia, ma ci sono tornati, insieme, per la première di Wolfs, di cui sono i protagonisti. La visione del filme è stata ritardata di oltre 30 minuti, moltissimo per l’organizzazione del Festival del Cinema in Laguna. Il motivo? I fan dell’irresistibile duo si sono accalcati nella Sala Grande di Venezia nel tentativo di intravedere i due Divi. Il pubblico è esploso quando li ha visti e gli attori non si sono certo risparmiati: ringraziamenti, selfie e autografi. Poi sono stati scortati ai propri posti ed è iniziata la proiezione. Perché sono tornati a recitare insieme? Questo si sono chiesti in molti. George Clooney, come al suo solito, ha risposto in modo canzonatorio: “Il denaro. Il denaro può tutto”. Aggiungendo: “E poi nella sceneggiatura c’era una scena in cui gli sparavo in faccia. Mi divertiva l’idea di poterlo fare, peccato che al montaggio l’abbiano tagliata”. Più serio, Brad Pitt ha spiegato che – man mano che invecchia – preferisce lavorare con persone che conosce e con cui sta bene. Del resto, la loro complicità è evidente. Si è vista sul red carpet, con lo show improvvisato e i fotografi estasiati, e si vede nel film. “Grazie al fatto di avere una lunga esperienza come attori e di aver già lavorato insieme, siamo riusciti a trovare il ritmo giusto nelle battute. Non è solo uno scambio, spesso ci sovrapponiamo. Ma devi saperlo fare in modo che il pubblico riesca comunque a capire le battute”, ha confermato Clooney.