Chi è Aleksandar Kolarov, nuovo amore di Francesca Fioretti

Classe 1985, Aleksandar Kolarov è un calciatore serbo, nato il 10 novembre. Gioca nel ruolo di difensore sia nella Nazionale che nell’Inter. E a quanto pare è il nuovo amore di Francesca Fioretti. A tre anni dalla scomparsa dell’ex compagno Davide Astori, la donna infatti è stata immortalata in alcuni scatti pubblicati sul settimanale Chi in compagnia del difensore dell’Inter mentre si scambiano quello che sembra essere un bacio.

Aleksandar Kolarov è un giocatore molto apprezzato noto per la tecnica ma anche per la potenza dei suoi tiri che pare riescano a superare il 120 chilometri all’ora. L’esordio nel mondo del calcio è avvenuto in giovane età e i primi anni di carriera nelle massime serie lo hanno visto giocare in Serbia per diverse stagioni. Nel 2007 ha fatto il suo debutto in Italia, dopo aver firmato un contratto di quattro anni con la Lazio. Successivamente nel 2010 è passato al Manchester City, sotto la guida dell’allenatore Roberto Mancini e poi, a partire dal 2017, passa alla Roma. A partire dall’8 settembre del 2020 veste la maglia dell’Inter.

Fa parte della Nazionale serba. Il suo debutto con la maglia della sua Nazione è avvenuto nel 2007 con la Serbia Under – 21. Mentre con la squadra maggiore ha giocato il campionato mondiale del 2010, il primo gol segnato con la Nazionale è datato settembre 2012 nella partita contro il Galles (poi vinta con un 6 a 1 dalla Serbia). Mentre la prima rete in un mondiale l’ha segnata nel 2018 contro la squadra del Costa Rica.

Dal marzo del 2018 è capitano della Nazionale. Nel corso della sua brillante carriera non mancano i riconoscimenti: nel 2011 ha ottenuto il premio come miglior calciatore dell’anno nel suo Paese. Aleksandar Kolarov ha un profilo ufficiale su Instagram dove vi sono pochissime immagini (solo sette) e unicamente legate al calcio.

Della sua vita privata si conosce la relazione con la ex moglie Vesna. Conosciuta nel 2004, i due si sono sposati nel 2008 e dalla loro relazione sono nati due figli: nel 2009 la primogenita Una e poi nel 2011 il secondogenito Nikola. A quanto pare la coppia si è separata nel 2019.

E ora sembra proprio che per lui ci sia un nuovo amore, da quanto emerge dalle foto pubblicate del settimanale Chi in cui lo si vede in compagnia di Francesca Fioretti.