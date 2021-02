Francesca Fioretti e la ricerca della verità: “Passato e presente ci chiedono coraggio”

editato in: da

Davide Astori e Francesca Fioretti, il loro grande amore

Abbiamo sempre ammirato Francesca Fioretti. La sua riservatezza nell’affrontare il terribile lutto che l’ha colpita, l’improvvisa morte del compagno, padre della sua bambina, Davide Astori; la discrezione del suo dolore, mai ostentato o sbattuto in prima pagina sui social alla ricerca di commiserazione o condivisione. I pochi post pubblicati in questi anni, sempre pieni di poesia e significato. E una bellissima donna Francesca, ma se quella esteriore è stata la prima ad essere conosciuta e apprezzata, il suo biglietto da visita per entrare nel mondo dei “famosi”, è stata soprattutto quella interiore a venir fuori nel tempo e a renderla così speciale.

Oggi Francesca ha pubblicato un post, il primo in cui parla pubblicamente di Davide, in cui esplicitamente fa riferimento alla sua morte, al processo in corso per stabilirne le dinamiche e le cause. E lo fa per un motivo ben preciso: la ricerca della verità. L’unica cosa per la quale è pronta a mettersi in prima linea, a esporsi. Il perché lo scrive lei stessa: “Se esisteva anche la più piccola possibilità che avesse a disposizione un minuto in più, un’ora in più o la sua vita intera, io credo che quella possibilità dovesse essere esplorata, che lui meritasse di averla e che tutto ciò che l’ha ostacolata debba in caso venire alla luce. Per lui e per evitare che succeda di nuovo. Sento di dover essere presente alla prossima udienza, a dimostrare con forza e senza rancore, che solo lì la verità potrà essere accertata”.

La forza di questa donna, compagna e mamma meravigliosa, continua a stupirci.