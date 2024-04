Fare il pane a casa: meglio l’impastatrice o la macchina del pane?

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: 123RF Pane fatto in casa: impastatrice o macchina del pane?

Negli ultimi anni, molte persone hanno deciso di cimentarsi in un’antica arte andata ormai perduta nel tempo: quella del pane fatto in casa. E abbiamo riscoperto che non è poi così difficile, bensì che rappresenta un’ottima occasione per trascorrere qualche ora in cucina e per preparare un prodotto genuino, ancor più soddisfacente da gustare perché fatto con le nostre mani. Certo, impastare a mano è un’attività piuttosto impegnativa e non tutti hanno il tempo per dedicarvisi.

Perché allora non delegare questo lavoro ad una macchina, che può garantire risultati perfetti e molta meno fatica? Non resta che scegliere se acquistare un’impastatrice o una macchina del pane: due prodotti diversi, in grado di soddisfare un’ampia varietà di esigenze. Scopriamo quali sono le differenze, quali i modelli migliori da acquistare e come scegliere quello che fa per noi.

Impastatrice e macchina del pane: le differenze

Iniziamo scoprendo proprio quali sono le differenze tra i due prodotti. L’impastatrice miscela e amalgama tutti gli ingredienti necessari per fare il pane e la pasta. Tutto quello che dobbiamo fare è sistemare gli ingredienti nella ciotola e azionare il motore, che farà muovere le pale e creerà un impasto omogeneo in 10/20 minuti. A questo punto occorre prelevarlo e posizionarlo su una superficie infarinata a lievitare, prima di stenderlo e dargli la forma desiderata, per passare infine alla cottura.

La macchina del pane lavora autonomamente in tutto il processo di panificazione. L’unica cosa da fare sarà inserire tutti gli ingredienti nel contenitore interno e avviare il ciclo di lavorazione: la macchina per il pane impasterà, farà lievitare e provvederà a cuocere il prodotto. Silenziosa e spesso con avvio programmabile, può essere azionata durante la notte per farci trovare al risveglio un pane caldo e fragrante appena fatto.

Le migliori impastatrici

L’impastatrice, come abbiamo visto, è uno strumento multifunzione che si rivela davvero molto utile in cucina. La planetaria Girmi ha un’ottima capienza, per preparare impasti fino a 3 kg: ha inoltre una potenza di massimo 1.800 W, per rendere il procedimento molto più veloce. Dotata di 6 impostazioni diverse, può essere utilizzata sia con la frusta ad uncino per impastare che con l’accessorio merscolatore adatto per gli impasti più soffici.

Impastatrice planetaria Girmi Ottimo rapporto qualità-prezzo, per uno strumento indispensabile in cucina

Se cercate un’impastatrice facile da utilizzare e senza troppe funzioni, Moulinex ha quella che fa al caso vostro. Il contenitore da 4,8 litri in acciaio inox e le 6 impostazioni di velocità consentono di preparare tantissime prelibatezze, dal pane alla pizza e ai vostri dolci preferiti. La testa del robot e l’accessorio di miscelazione ruotano in direzioni opposte, per assicurare risultati rapidissimi e omogenei.

Offerta Impastatrice planetaria Moulinex Economica e super efficiente, per preparare tantissime prelibatezze in casa

La planetaria per eccellenza non può che essere quella di Kenwood: l’impastatrice Titanium Chef Baker XL è super potente e consente di preparare davvero tutto quello che volete. La ciotola, oltre ad essere molto capiente, può pesare gli ingredienti in autonomia ed è facilissima da pulire, così come tutti i suoi accessori. E a proposito, le tre fruste diverse permettono di sfruttare appieno le tantissime funzionalità di questo robot da cucina.

Offerta Impastatrice planetaria Kenwood Il top in cucina, per chi ama trascorrere ore davanti ai fornelli

Le migliori macchine per il pane

Vediamo invece quali sono le migliori machine per il pane. La prima è quella della Moulinex, Pain & Délices: è un vero e proprio robot multifunzione, con ben 20 programmi automatici (di cui 3 dedicati a ricette senza glutine). Tra le funzioni disponibili, ci sono 3 livelli di doratura e l’avvio ritardato fino a 15 ore, per poter sfornare pane freschissimo in ogni momento.

Offerta Macchina per il pane Moulinex In acciaio inossidabile, è facile da pulire e ha ben 20 programmi

Bread&Co, la macchina per il pane di Cecotec, ha un’ottima capienza e 19 programmi automatici tra cui scegliere, con 3 livelli di doratura e uno schermo LCD molto intuitivo. Il cestello antiaderente permette di sfornare il pane senza rovinarlo ed è molto facile da pulire, inoltre ha una finestrella per controllare il processo di cottura. La macchina è utile anche per preparare la pasta, i biscotti e persino gli yogurt fatti in casa.

Macchina per il pane Cecotec Pane sempre fresco ogni mattina: un elettrodomestico di cui non farai più a meno

Siete alla ricerca di un vero top di gamma? La macchina per il pane di Panasonic ha un design molto elegante e tantissime funzionalità: è totalmente automatizzata, grazie al dispenser per il lievito che aggiunge gli ingredienti al momento giusto. Inoltre ha 31 programmi per impasti di ogni tipo, anche senza glutine. I doppi sensori di temperatura e il timer digitale da 13 ore consentono di dare davvero libero sfogo alla propria fantasia tra i fornelli.

Macchina per il pane Parasonic Totalmente automatizzata, è l’ideale per chi non ha molto tempo per preparare il pane

Impastatrice o macchina per il pane: quale scegliere

Come destreggiarsi tra i vari prodotti utili per fare il pane in casa? Di sicuro, uno dei motivi su cui si basa la scelta è il prezzo. Si potrebbe pensare che la macchina del pane abbia un costo di molto superiore all’impastatrice, visto che è completamente automatizzata, ma in realtà i due elettrodomestici hanno prezzi quasi identici. Perché allora scegliere l’impastatrice quando c’è un apparecchio in grado di svolgere tutto il lavoro autonomamente?

Per molte persone la risposta è racchiusa nel piacere di liberare la propria creatività in cucina. L’impastatrice permette di vedere gli ingredienti mentre vengono lavorati ed avere un impasto pronto e ben amalgamato a cui dare forme e dimensioni a piacere. È quindi possibile preparare pagnotte di grandi dimensioni, ma anche piccoli panetti di pane o filoni: saremo noi a dare forma al prodotto finale a seconda dei nostri gusti e della nostra fantasia.

La macchina del pane permette di preparare quantità inferiori di pane e, pur facendo tutto da sola in poco più di 10 minuti, può arrivare a preparare due/tre pagnotte. Se abbiamo necessità di quantitativi superiori sicuramente è meglio orientarci verso un’impastatrice. Anche la consistenza del pane fatto con la macchina completamente autonoma è diversa e ai veri gourmet non potrà sfuggire la differenza.

Sostanzialmente però la scelta è basata prevalentemente sui gusti personali: chi preferisce fare il pane in casa con metodi vicini a quelli tradizionali sceglierà un’impastatrice, mentre chi preferisce affidare alle tecnologie più innovative ogni passaggio, magari perché è sempre di fretta, opterà per la macchina per il pane.

Non perderti le nostre migliori offerte per la casa, iscriviti al canale Telegram!