Quanto costa fare il pane in casa? Facciamo 2 conti!

Fare il pane in casa può essere una vera soddisfazione, ma conviene davvero? Scopriamo come fare e quanto si può risparmiare

Non c’è niente di più buono del pane appena sfornato, ancora caldo e croccante, ma morbidissimo all’interno: farlo in casa può diventare una vera e propria arte, nonché un modo per risparmiare e per portare in tavola un prodotto sicuramente genuino. Una soddisfazione incredibile, vedendo il pane prendere forma tra le proprie mani e sfornarlo così fragrante. Ma come si fa? E, soprattutto, conviene davvero?

Come fare il pane in casa

Iniziamo proprio dalla ricetta per fare il pane in casa, tanto semplice e genuina quanto perfetta. Vi serviranno solo pochi ingredienti, facilmente reperibili in ogni supermercato a bassissimo prezzo. Per una pagnotta, servono generalmente 500 grammi di farina di tipo 0 (ma qui potete davvero sbizzarrirvi, scegliendo la vostra preferita e preparando ogni volta un tipo di pane diverso), 300 grammi di acqua a temperatura ambiente, 20 grammi di lievito di birra e un cucchiaino di sale.

Come prima cosa, iniziate a sciogliere il lievito di birra nell’acqua lasciata a temperatura ambiente. Nel frattempo, versate la farina in una ciotola e, versando pian piano l’acqua, cominciate a mescolare l’impasto con le mani. Una volta aggiunta metà della dose d’acqua, versate il sale e continuate a mescolare. Finito di unire pian piano tutta l’acqua, non resta che impastare bene sino ad ottenere un impasto ben incordato. Lasciatelo riposare per una decina di minuti, anche senza coprirlo.

A questo punto trasferite l’impasto un un piano leggermente infarinato e spianatelo, per poi ripiegarlo su se stesso un paio di volte. Roteandolo tra le mani, nella cosiddetta pirlatura, riuscirete a dargli una forma rotonda. Mettete la pagnotta in una ciotola, anch’essa leggermente infarinata, copritela con della pellicola per alimenti e lasciatela lievitare per almeno due ore (o finché non sarà raddoppiata. Trasferite di nuovo la pagnotta in una teglia infarinata, copritela con un panno umido e lasciatela lievitare per un’altra ora. A questo punto, potete infornarla a 230°C per circa 20 minuti, per poi abbassare la temperatura a 180°C per altri 35 minuti, lasciando lo sportello del forno leggermente aperto.

Quanto costa fare il pane in casa

Partiamo dal presupposto che il conteggio è solo indicativo: ad incidere sui costi sono soprattutto le materie prime acquistate: per esempio, una farina biologica costa molto di più di quella “classica”. Il lievito madre essiccato ha un costo nettamente superiore rispetto ad un cubetto di lievito di birra. Per fare un ottimo pane in casa avrete bisogno di alcuni semplici ingredienti. Per preparare un filone di pane vi serviranno:

farina: 500 grammi

acqua: 300 grammi

lievito di birra: 20 grammi

sale: 1 cucchiaino

Analizziamo ora i costi, tenendo conto dei prezzi medi dei più comuni ipermercati e supermercati d’Italia.

Farina: 0,65€ circa al kg, quindi per la ricetta ne spenderete la metà, ossia circa 0,33€

Acqua: potete usare comodamente quella del rubinetto, ma se preferite l’acqua minerale delle bottiglie, tenete conto che il prezzo di una bottiglia da 1,5 lt oscilla tra i 20 ed i 50 centesimi

Lievito di birra: 0,35€ per 50 grammi, nella ricetta ce ne vogliono 20, quindi il costo è circa 0,15€

Sale: il costo è veramente ridotto dato che ne utilizzerete solo un cucchiaino e che una confezione da un kg costa dai 40 ai 60 centesimi.

Facendo un rapido calcolo, per preparare un filone di pane, corrispondente a 500 grammi di pane fresco, spenderete al massimo 0,70€, ottenendo un risparmio del 50% rispetto al costo applicato dalla maggior parte delle panetterie e dei supermercati italiani.

Gli strumenti per fare il pane in casa

Se volete fare il pane in casa ma il tempo non è mai sufficiente, potrete sicuramente trovare un ottimo alleato in uno di questi elettrodomestici: l’impastatrice e la macchina per il pane sono due strumenti davvero utili, che permettono di accelerare le procedure manuali e passare velocemente alla cottura. Il loro costo viene ben presto ammortizzato dalla comodità e dalla rapidità con cui potrete preparare il vostro pane. Vediamo quali sono gli elettrodomestici migliori da provare.

L’impastatrice planetaria Create 5 di Electrolux è davvero una bomba in cucina: ha un potente motore da 1.200 W e un grande recipiente da 5 lt, per creare impasti di ogni dimensione. L’elettrodomestico è dotato di molteplici accessori, tra cui il gancio impastatore, la frusta antiaderente e la frusta a palloncino: potrete sbizzarrirvi con tutte le vostre ricette dolci e salate. Inoltre sono disponibili 6 velocità per ogni tipo di impasto.

Capiente e robusta, l’impastatrice planetaria Zurio ha un motore da 1.300 W ultra silenzioso e una ciotola da 5,5 lt, dotato di coperchio paraspruzzi rimovibile con apertura per l’aggiunta rapida degli ingredienti. Grazie alle sue 10 velocità, potrete mescolare qualsiasi tipo di impasto in pochissimo tempo. Inoltre sono disponibili accessori lavabili in lavastoviglie, tra cui il gancio per impastare.

Se volete risparmiare ancora più tempo, la macchina per il pane è la scelta giusta: Pain Doré di Moulinex è l’ideale, con una ciotola molto capiente e un motore da 720 W. È dotata di 12 programmi automatici, che potete impostare facilmente per preparare le ricette più comuni, tra cui diversi tipi di pane (anche senza glutine). Non dovrete far altro che versare gli ingredienti e selezionare quello che fa per voi. Ci sono anche 3 livelli di doratura e di peso, oltre all’avvio ritardato fino a 15 ore e alla funzione automatica di mantenimento al caldo per 1 ora.

La macchina per il pane Panexpress di Ariete è rapida e silenziosa: impasta, lievita e cuoce in poco tempo, per preparare pane di ogni tipo tutte le mattine. Sono disponibili 19 programmi preimpostati, per dare libero sfogo alla tua fantasia in cucina anche con dolci e marmellate. Ci sono 3 gradi di cottura, per dorare il pane come preferite. Ed è possibile avviare la partenza ritardata fino a 15 ore, oltre che a tenere il pane in caldo per 1 ora dalla fine della cottura.

