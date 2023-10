Fonte: IPA/Getty Images Che fine hanno fatto le teen star degli Anni 2000

Non è ancora chiara la data ufficiale del matrimonio tra Vanessa Hudgens e il giocatore di baseball Cole Tucker. I due avevano dato la lieta notizia ai fan a dicembre 2022 riempiendo di gioia i fan, che da quel momento non stanno più nella pelle. Ora, l’attrice ha festeggiato il suo addio al nubilato insieme alle amiche più care. Una festa meravigliosa, con un tema davvero molto particolare.

Vanessa Hudgens: l’addio al nubilato da brivido

Non è un segreto che Vanessa Hudgens sia da sempre una fan sfegatata della festa di Halloween. Anche quest’anno, l’attrice di High School Musical, ne ha dato sfoggio sui suoi canali social postando tantissime foto a tema spettrale. La sua passione per spiriti, vampiri e macabro è arrivata al suo apice proprio in questi ultimi giorni, durante i festeggiamenti per il suo addio al nubilato. Vanessa ha infatti deciso di festeggiare la fine dei suoi giorni da single con una serata da brivido.

Outift rigorosamente nero per le invitate, con tanto di pizzi e velette, e un bellissimo vestito da sposa (cadavere) in seta e pizzo con scollo a V e corpetto arruffato per Vanessa. Una serata che ha tutto l’aspetto di essere una veglia funebre per salutare quel che resta della vita da “single” della bella ex Gabriella Montez. Ad aggiungere un tocco di dolcezza al suo outfit, Vanessa ha indossato un lungo velo bianco con ricamate le sue iniziali e quelle del futuro marito.

Un modo perfetto per festeggiare insieme alle amiche di sempre e mettere da parte le ansie e lo stress che derivano dai preparativi del matrimonio. In un’intervista per People, l’attrice aveva infatti raccontato qualche piccola sensazione derivante dall’organizzazione della cerimonia. Un’esperienza che ha definito “selvaggia”, “pazza” e “folle” spiegando che lei e la sua migliore amica, che sta per sposarsi anche lei, stavano cercando semplicemente di “attraversarla”: “È una cosa grande e scoraggiante: ci sono così tante cose da fare“.

Un viaggio con le amiche per dimenticare le voci scomode

La serata spettrale di Vanessa è stata organizzata durante un viaggio tra amiche organizzato dall’attrice: il gruppo ha passato il weekend ad Aspen per godersi il relax e i toni autunnali. Un viaggio che Vanessa ha voluto raccontate in un video in cui stappa bottiglie e si diverte con le amiche lanciando foglie autunnali e sfilando con il suo bellissimo velo.

Un weekend perfetto, che forse riuscirà a farle passare il malumore per i recenti rumors che impazzano sul web. Molti dei suoi fan, infatti, hanno martellato l’attrice sotto i suoi post Instagram chiedendole se fosse incinta. Vanessa ha prontamente replicato alle indiscrezioni dichiarando in modo secco che, per il momento, non c’è nessun bambino all’orizzonte. Una reazione comprensibile, considerando quanto spesso certe speculazioni, spesso infondate, circolino sul web andando a minare una privacy che spesso non dovrebbe essere toccata. Ora, proprio che Vanessa voglia godersi questi ultimi momenti da nubile insieme alle amiche e concentrarsi sulla sua nuova futura vita come moglie del bel giocatore di baseball Cole Tucker.